"Сильно в цій грі дратував Бондар. Я пам'ятаю дитячий садок. Там були такі дітки, що постійно бігали до вчителів і скаржилися на будь-що.

І ось кожен епізод він кричить на все горло: "Жовта, жовта!", "Арбітр, жовта!", "Це фол!". І так абсолютно кожен епізод. Людина половину матчу розмовляла. Був епізод, який мене реально "вбив", коли він, не торкнувшись м’яча, зіграв у ноги Волошину, а потім ще почав на нього кричати і щось розповідати.

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Валерій не міг не розуміти, що він не торкнувся м’яча, а зіграв у ноги людині, але він після цього підривається і починає щось Волошину кричати, типу він там симулює. Зустрінеться на шляху Бондаря колись людина, після якої все закінчиться", – зауважив Смоловий у випуску ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар не змогли виявити сильнішого, розписавши мирову – 1:1.

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