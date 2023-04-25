"Что мне не понравилось в этом противостоянии? Я никогда не помню, чтобы было настолько много неквалифицированной грубой игры в матчах Динамо – Шахтер. Были очень жесткие противостояния, были "грязные" противостояния. Но такой немотивированной, такой грубой игры я, честно говоря, не помню. Не помню, чтобы Шахтер столько желтых карточек зарабатывал в простых ситуациях.

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Джурасек проиграл единоборство Бенито. Далеко от ворот, зачем здесь бежать и зарабатывать желтую карточку? Перед этим на Буяльском Романов не поставил 100%-й штрафной. Для меня это странно, что он не заметил. Ракицкий не успел за Бенито, получил желтую карточку. Просто откровенная грубость. Проиграл позицию, бьет по ногам Бенито. Ракицкий с его опытом не должен так играть.

Момент, когда Бондаренко просто прыгнул в ноги Ванату. Зачем? Вот что в той ситуации требовало такого прыжка в ноги? Кто-то мне может объяснить? Вот какая мотивация может быть? Сознательный фол, в середине поля. Если бы ему показал Романов красную карточку, никто бы ни слова не сказал. Вообще, Романов жалел Шахтер в этих моментах. Какая-то злость, лишняя, ненужная злоба. Я понимаю, бывает такое, что не получается что-то на поле. Но эта немотивированная грубость реально портила впечатление от поединка.

Был момент, когда Бондарь просто срезал Волошина, а арбитр даже штрафной не назначил. Если кто-то скажет, что он сыграл в мяч, пусть просмотрит повторы. И Бондарь еще приходит, что-то рассказывает. Такое впечатление, что Шахтер хотел испугать этих молодых футболистов. Просто запугать.

Не верю, что была такая установка. Создалось впечатление, что с точки зрения борьбы Шахтер вышел на этот матч немного перезаряженным. По-другому объяснить это не могу. Возможно, это нехватка квалификации. Но это не позволяет Бондаренко чуть не оторвать ногу Ванату. Хотели запугать? Волошину чуть ногу не оторвали. Возможно, такова была тактика. Я у Шахтера такого никогда не видел. Всегда грубее играли динамовцы, они где-то не успевали за техничными бразильцами. Здесь ситуация для меня кардинально поменялась. Романов очень лояльно относился к футболистам.

Был еще один момент в конце первого тайма. Я его пересматривал очень много раз. Это момент, когда Динамо должно было забить гол, а арбитр, не просматривая VAR, решил, что пенальти там не было. Это момент с Ракицким. На VAR сидел Пасхал, считающийся лояльным арбитром к Шахтеру. Если кто-нибудь скажет, что Ракицкий убирал руку, то я считаю, что он ее выставлял. Даже не пойти, не посмотреть этот эпизод... Я не буду настаивать, что это пенальти. Но запомните все этот эпизод и делайте выводы. Я его запомнил. В матчах других команд теперь буду знать, что в таких моментах пенальти не ставятся", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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