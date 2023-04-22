Кияни прагнули виграти перший домашній поєдинок проти донеччан за 6 сезонів УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Дивовижний факт, але при Луческу Київ досі жодного разу не обігрував "гірників" на своєму полі в рамках Прем'єр-ліги. Лише диво завадило б Шахтарю не здобути титул чемпіонів України. А ось кияни продовжують боротьбу за медалі, намагаючись не відпустити і СК Дніпро-1, і Зорю. У першому колі завдяки результативним діям Мудрика перемогла команда Йовічевіча (3:1), але було дуже цікаво подивитися на обидва клуби без головних лідерів атаки (Циганков тоді віддав асист).

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Крім серії кутових киян, на початку зустрічі нічого цікавого не відбувалося. І тут Степаненко першим же ударом на 12 хвилині відкриває рахунок. Тарас пробивав метрів з 35 прямо по центру – дуже невдало склався Нещерет, абсолютно воротарський гол. Київ дуже боягузливо діяв у стартовій третині першого тайму, повністю віддавши контроль і зустрічаючи лише ближче до центру поля та вже на своїй половині. Шахтар намагається атакувати через діагоналі. Насамперед шукають Матвієнка і Судакова на лівому фланзі. Георгій навіть такий собі гольовий пас віддав, щоправда там змістився праворуч.

Обмін шедеврами у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:1

Неймовірна нудьга на полі. Настільки все розмірено і сонно, що оператор секунд 20 показує Ігоря Суркіса, який зводить очі до неба. Напівмомент створює лише Андрієвський подачею зліва, Беніто не дотягнувся на дальній стійці. Був ще епізод з дивним суддівством і емоціями Луческу. Степаненко врізав Буяльському під опорну ногу, але для судді це не фол. Тимчик дуже правильно відкривався у штрафний, Сидорчуку дали купу часу, аби віддати розрізний пас, але дуже вже перевищив капітан Динамо силу передачі. Беніто на швидкості пройшов Джурасека. Нігерійця вже перехоплював інший "гірник", проте хорватський хавбек вирішив зробити все для першої жовтої.

Беніто класно обіграв суперника праворуч і віддав у штрафний Тимчику. Правий захисник м'яко подав на ліву стійку, а там Волошин даремно вирішив пробити головою - і сам не зачепився, і Вівчаренку зіпсував потенційно ідеальний момент. Бондаренко в центрі поля ненароком розбив носа Сидорчуку, який грубо скосив Артема. Перша кров, довго латали капітана господарів. VAR перевірив, причин для червоної не вгледів. Судаков і Бондаренко ліворуч довели снаряд до Матвієнка, чию подачу не дуже вдало замикав Конопля, набігаючи на межу воротарського. Беніто вчергове на крок попереду – підсадив на жовту ще й Ракицького. Знову жорстко діє Степаненко.

Кияни насичують своїми гравцями штрафний майданчик, але далі замість подачі чи прострілу йде... відхід назад. Суперечливий епізод під завісу тайму. Зв'язочка Дячука (пас з просуванням) і Беніто проходить не вперше. Правий вінгер стріляє на 44 хвилині, Ракицький ніби й притискає руку, але водночас виставляє її разом з корпусом у напрямку удару. VAR знову мовчить, але питання й до Волошина, який зобов'язаний краще грати на добиванні у подібних епізодах.

Друга половина стартує кількома проходами лівого вінгера господарів. Назар Волошин спочатку віддав чужому, а потім постраждав через жорсткий підкат Бондаря. Судаков приклався здалеку, поруч зі стійкою. Бондаренко грубо підкотився під Ваната в центрі. Це вже третя жовта для Шахтаря. Перші заміни робить Йовічевіч. Джурасека та Ракицького на 61 хвилині поміняли Назарина і Михайліченко. Останній швиденько створює момент для Судакова – Сирота блокує удар метрів з 13. Дячук ледь не привіз недбалим пасом на своїй половині. Пощастило, що Гочолейшвілі погано обробив пас у штрафному після передачі Судакова.

Бондар також невдало вибиває вперед. Тимчик миттєво закидає у штрафний, де Ваната підводить прийом. Купа браку від обох команд, які грають у темпі 50-річних ветеранів. Хвилин 10 чекали Царенко, Рамірес і Гармаш можливості з'явитися на полі. Буяльський, Ванат і Волошин присіли на лаву запасних. Швед вперше за 41 день виходить, міняючи Гочолейшвілі. Також Сікан замість Траоре. Царенко змусив Степаненка фолити на небезпечний стандарт. Андрієвський ефектним ударом від поперечини зрівняв, Трубін навіть не поворухнувся.

Сидорчук також привозить на своїй половині, Назарина проходить кількох опонентів і з рикошетом від Сироти ледь не влучає. Беніто отримує по ногах і від Михайліченка. Прекрасний момент створив нігерієць і у другому таймі, але Ванату сьогодні не вистачало різкості. Нещерет ризиковано вийшов за межі штрафного, рятуючи після обрізки Царенка. Сікан відразу ж закинув на Судакова, голкіпер Динамо прочитав епізод ідеально. Данило після подачі стандарту головою пробивав, повз ворота. Бондар не прошив Нещерета ще одним верховим ударом. Шахтар набирає 53 очки і зберігає комфортне лідерство. У Динамо 41 бал і 5 пунктів відставання від зони Ліги чемпіонів.

Віталій Романов міг бути головним героєм такої похмурої зустрічі, якби у футболістів обох команд знайшлася життєва енергія хоча б на суперечки з арбітражем. Той же Бондаренко залишився без жовтої за розбитий ніс Сидорчука. Водночас на 55 хвилині Артем своє попередження таки знайшов, знову зігравши надто брутально. А так 77-річний Мірча Луческу й той показав більший кураж та емоції у, мабуть, прощальному для себе матчі УПЛ 2022/23. Київ уміло сушив і з першої до останньої хвилини ніби був готовим підписати мирову, щоб швиденько розійтися по хатах. Чи не єдиним, хто вибивався з інертної сірості, був Беніто.

Саме нігерієць взяв на себе нелегку ношу динамівського креативу після продажу Циганкова. Непогано взаємодіяв з Тимчиком, який також відносно якісно підключався у фінальну третину та роздавав паси з глибини. Луческу надто перестрахувався, обравши Вівчаренка замість Дубінчака. Адже травма Зубкова і неготовність Шведа змушувала Йовічевіча випускати на правому фланзі двох крайніх захисників. Тоді як сам Владислав є одним із лідерів українського сезону за кількістю створеної загрози через пас, перевершуючи навіть того ж Судакова.

Можливо, варто було перейняти досвід свого візаві та взагалі випустити на кризовій позиції лівого вінгера обох своїх фулбеків, які діють на тому краю. Адже ні Волошин, ні Гармаш там поки зовсім не вражають. На Кабаєва ж, схоже, взагалі махнули рукою. Динамо знову і знову відмовляється витискати максимум можливостей Буяльського. За 4 офіційні матчі без Циганкова Віталій приніс результат і звичну якість лише проти СК Дніпро-1. Один фланг взагалі зображає якийсь свій футбол, інший надто прив'язаний до імпровізації Беніто – індивідуаліста, який зовсім не схожий на Віктора.

Шахтар на контрасті найяскравіше проявляв себе ліворуч. Після відходу Мудрика і травми Криськіва туди відрядили Судакова, який на пару з Бондаренком і намагався компенсувати втрату Михайла. Виходило непогано на фоні нинішнього депресивного суперника, тим паче на тому фланзі свій акцент мав би робити Матвієнко, непоганий у просуванні. Однак за якістю показаного футболу показане обома командами більше відповідало вимогам чемпіонату України U-19, а не серйозного турніру дорослих. Пішохідний темп (і це при температурі 16 градусів), брак під найменшими спробами тиску (Андрієвський показав лише свій натренований удар, але не пас), привози з обох боків (кияни, треба визнати, дарували супернику більше) і практично повна відсутність цікавих комбінацій.

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