Арбелоа: Складно усвідомити, що Барселона навіть без Мессі настільки сильніша за Реал

Колишній захисник Реала, а нині посол "вершкових" Альваро Арбелоа поділився емоціями від матчу Барселона – Реал Мадрид (5:1).

"Складно усвідомити, що Барселона навіть без Мессі настільки сильніша за Реал", – написав Арбелоа у своєму Twitter.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Барселона на Камп Ноу знищила Реал. "Блаугранас" святкували перемогу з рахунком 5:1. Лідер каталонців Ліонель Мессі не брав участь у матчі через перелом руки.

Після перемоги Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

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