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Арбелоа: Сложно осознать, что Барселона даже без Месси настолько сильнее Реала

28 октября 22:34 71 Читати українською
Арбелоа: Сложно осознать, что Барселона даже без Месси настолько сильнее Реала
Альваро Арбелоа / соцсети

Бывший защитник Реала, а ныне посол "сливочных", Альваро Арбелоа поделился эмоциями от матча Барселона – Реал Мадрид (5:1).

"Сложно осознать, что Барселона даже без Месси настолько сильнее Реала", – написал Арбелоа в своем Twitter.

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Напомним, Барселона на Камп Ноу уничтожила Реал. "Блаугранас" праздновали победу со счетом 5:1. Лидер каталонцев Лионель Месси не участвовал в матче из-за перелома руки.

После победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
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