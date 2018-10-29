Арбелоа: Сложно осознать, что Барселона даже без Месси настолько сильнее Реала

Бывший защитник Реала, а ныне посол "сливочных", Альваро Арбелоа поделился эмоциями от матча Барселона – Реал Мадрид (5:1).

"Сложно осознать, что Барселона даже без Месси настолько сильнее Реала", – написал Арбелоа в своем Twitter.

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Напомним, Барселона на Камп Ноу уничтожила Реал. "Блаугранас" праздновали победу со счетом 5:1. Лидер каталонцев Лионель Месси не участвовал в матче из-за перелома руки.

После победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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