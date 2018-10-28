Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона знищила Реал у центральному матчі 10 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Реал.

Барселона перемогла Реал у Класіко з рахунком 5:1. Рахунок відкрив Філіппе Коутінью, пізніше ще у першому таймі Луїс Суарес реалізував пенальті.

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У другому таймі Марсело скоротив відставання Реала в рахунку, проте Суарес забив ще двічі. Крапку у матчі поставив Артуро Відаль.

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Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

Іспанія. Прімера, 10 тур

Барселона – Реал Мадрид – 5:1

Голи: Коутінью, 11, Суарес, 30 (пен.), 75, 83, Відаль, 87 – Марсело, 50