Реал звільнить Лопетегі у найближчі години, команду очолить Конте, – ЗМІ

Наставник Реала Хулен Лопетегі вже сьогодні може покинути свою посаду після фіаско в Ель Класіко.

Матч проти Барселони став останнім для Хулена Лопетегі в ролі головного тренера Реала. Поразка в Класіко вирішила долю наставника, який буде звільнений у найближчі години, повідомляє Onda Cero.

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Новим тренером Реала стане Антоніо Конте, презентація якого може пройти вже завтра близько обіду. Флорентіно Перес вже ж відмовився від кандидатур Сантьяго Соларі та Роберто Мартінеса, віддавши перевагу Конте, який днями домовився про розрив контракту з Челсі.

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Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал лише влітку цього року, перед тим зі скандалом покинувши збірну Іспанії саме через те, що таємно вів перемовини з "Королівським клубом". Проте Реал під керівництвом баска провалив старт сезону 2018/19 – мадридці набрали в Ла Лізі лише 14 очок з 30 можливих та посідають 9 місце.