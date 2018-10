Барселона – Реал Мадрид: історичне Класіко, дебют VAR, феєрія Суареса, несподіваний "Роналду" і крах Лопетегі

Барселона принизила Реал Мадрид у 10-му турі чемпіонату Іспанії 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 17:15. Каталонці перед Класіко втратили на користь Атлетіко (19 очок) лідерство у чемпіонаті Іспанії, набравши 18 балів, а третій рядок сенсаційно посідав їхній сусід – Еспаньйол (18). Реал же опустився на 9-е місце (14 пунктів) і повинен був тільки перемагати, якщо Хулен Лопетегі хотів залишитись головним тренером мадридців.

Барселона – Реал – відео голів і огляд матчу

Перший момент прийшов від Реала. Марсело ефектним фінтом пошив у дурні захисника на лівому фланзі, після чого швидку контру завершував Бензема після пасу Бейла – вище. Дебютний випад Барси завершився голом. Передбачуваний пас за спини на хід Альбі став справжнім шоком для "вершкового" захисту. Захисник господарів протягнув м'яч, витримав паузу та ідеальним пасом знайшов самотнього Коутінью, який просто не мав права таке змарнувати. Перший гол бразильця і 3-й асист іспанського фулбека в історії Класіко! Земляк Коутінью Марсело завдав першого влучного удару по воротах тер Штегена, однак німецький голкіпер впорався з непростим м'ячем.

Під зливу повітряних кульок жовтого кольору (чергова політична акція на підтримку незалежності каталонців?) Барса змусила помилитись Начо, який не витримав пресингу. Артур пробив з-за меж штрафного, а Куртуа показав клас, витягнувши снаряд з верхнього кута. На 28-й вперше в історії Класіко VAR помічники судді за кадром перевірили суперечливий епізод. Варан вдарив по ногах Суареса у штрафному Реала. Головний арбітр Хосе Санчес так і не дочекався вердикту та побіг дивитись падіння Луїса вже сам. У підсумку уругваєць таки пробив і реалізував пенальті, хоча бельгійський воротар і вгадав напрямок удару.

Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу

При рівній кількості ударів у площину воріт (3:3) Барселона відверто панувала (61% володіння) на полі, була гострішою біля чужих воріт і справедливо отримала перевагу двох голів за перші 45 хвилин. Якщо взяти до уваги останні 10 дербі, то Реал після 0:2 на Камп Ноу за підсумком першого тайму частіше програвав з розгромним рахунком (3), ніж здобував позитивний результат (2 нічиї).

На старті другого тайму Іско виконав простріл праворуч, а Марсело виконав роль Роналду, розстрілявши ворота а-ля Коутінью в першому таймі. Лопетегі випустив замість Варана Лукаса Васкеса, перевівши Начо з правого флангу захисту в центр. Номінальний вінгер зробив гру Реала вищою, ризикованішою, але і продуктивнішою. Уже Мадрид почав вигравати боротьбу завдяки пресингу біля чужого штрафного. І ось уже Модріч на 56-й пробиває у стійку.

Заспокоївшись, Барса могла відновити свою гольову перевагу. Суарес ефектно у падінні пробивав після прострілу з правого флангу – лише стійка врятувала Куртуа. У перші 20 хвилин другого тайму відчутним стало вже домінування Реала: 56% володіння, 8:3 за ударами. Однак каталонців не особливо панікували. Ще одну контратаку завершував Бускетс, але Серхіо мінімально схибив. У відповідь Бензема з кількох метрів не влучив ударом головою, змарнувавши цукерковий пас Васкеса.

Суарес фактично прибив гостей ідеальним за влучністю пострілом з другого поверху. Серхі Роберто, наче на тренуванні знайшов голову уругвайця. Серхі Роберто віддав ще один асист на Ель Пістолеро. Рамос провалився, подарувавши м'яч іспанцю, той миттєво вивів Суареса віч-на-віч, а Луїс сьогодні не знав жалю. Артуро Відаль вийшов на декілька хвилин і встиг забити 5-й гол Барселони. Дембеле розірвав правий фланг мадридців, навісив, а чилійцю навіть не намагались завадити провальні Рамос і Каземіро. Куртуа ще й парирував удар скорпіона від Суареса. Нокаутовані "королі" дозволяли господарям абсолютно все наприкінці зустрічі.

Барселона набирає 21 пункт і повертається на вершину, посуваючи Атлетіко на другу позицію. Реал... лише на 9-му місці, маючи в активі жалюгідні 14 очок (менше ніж половина від можливих).

Луїс Суарес виграє дуель дев'яток у Бензема

Уругваєць замінив Мессі так, що перевершив його досягнення у Класіко. Відразу 9 голів за перші 11 матчів проти Реал – такого Лео не зумів провернути. Луїс робив у штрафному суперника майже все. Уругваєць, якому не так і давно діставалось чимало критики, заробив пенальті, реалізував його, влучив у стійку, забив головою, реазілував вихід сам на сам, міг відзначитись ще декілька разів. Працював за себе і свого друга Мессі. Ось що з людьми народження нової дитини робить!

Бензема зіграв ніби і непогано, взяв активну участь у кількох атаках, але загалом справив враження мисливця, який втратив нюх і зробив це не вчора та навіть не позавчора. Карім показав себе тим, кого частенько просто ненавиділи фанати Реала. У важкий для команди момент він ні не боровся, ні не забивав. Просто зіграв звичайний собі матч, ніби вийшов на спаринг, а не дербі, де проти тебе 93 тисячі несамовитих горлянок Камп Ноу.

Коли роль Роналду соромляться взяти на себе всі, крім захисника...

...настає час Марсело. Бразилець несподівано став тим, від кого не лише в матчі проти Барси, а й у кількох попередніх, виходила найбільша загроза. З відходом Роналду зникли не тільки "банальні" 50-60 голів за сезон, до яких президент Флорентіно Перес так і не проявив належної поваги. Найгірша біда в тому, що посередностями на полі стали такі гравці, як Best of The Best-2018 Модріч, а також Асенсіо, Бензема, Іско, Васкес, Бейл. Уся атакувальна лінія Реала виглядає руїною.

Після 4-х матчів без забитих голів настав період, коли 3 з 4-х голів у наступних 3-х іграх забиває... лівий захисник збірної Бразилії. Хто найкращий голеадор Реала в сезоні? Правильно, Марсело. Гравець, який вперше у своїй кар'єрі забиває 3 матчі поспіль. Найкращий футболіст Мадрида в сезоні травмував привідний м'яз стегна і пішов з поля на 82-й хвилині. Він дав надію на камбек, сміливо пішовши на місце Роналду в центрі штрафного Барси. Як же символічно, що після його заміни команда Лопетегі пропустила ще двічі!

Дебют VAR у Класіко

Вперше в історії битв Барселони і Реала долю гольового моменту вирішили відеоповтори. Спершу система VAR дала збій – у нарадчій кімнаті не змогли передати Хосе Санчесу однозначного рішення. Арбітр подивився відео сам і швидко вирішив вказати на 11-метрову позначку. Барселона і без цього переважала, але першого гола Суареса могло і не бути, якби Ла Ліга не взялась за голову і технології в поточному сезоні. Чистий пенальті, справедливе рішення, майже ідеально розібрався суддя. Відзначаємо історичну мить.

15 хвилин гри – Лопетегі, це не Реал, або Історичне фіаско

Надія вболівальників "вершкових" тривала від сили 20 хвилин, добра гра Мадрида – ще менше. Хулен Лопетегі опинився серед 5-и найгірших тренерів в історії Реала за результатами: по 4 перемоги і поразки та 2 нічиї. Минуло понад 50 років відтоді, як його попередники-невдахи настільки ж розчарували фанатів столичного клубу такими жахливими показниками. Одне очко за 5 турів чемпіонату Іспанії, 3 поразки поспіль, Еспаньйол, Алавес, Вальдолід, Леванте і Хетафе вище в таблиці – важко повірити, але ми дійсно говоримо про Реал Мадрид.

Відкинувши негативну статистику, відзначимо спробу наставника змінити гру. Сміливий ризик на початку другої половини приніс гол і ще декілька блискучих моментів. Та замість реалізації прийшло покарання у вигляді смертельних контр і безвольного захисту. Команда втомилась від невдач і навіть не показала волі битись за свого тренера, яку озвучувала на словах усі останні тижні. Нокаутовані, розбиті, загнані в кут – і тренер, і гравці, таке враження, просто чекають фінального вердикту з гори.

Лопетегі вчетверте у своїй тренерській кар'єрі програв матч, коли його підопічні пропустили 5 голів. Не тільки він винен, але це остаточний і символічний кінець мрій. Такого Флорентіно Перес не пробачає. Коли твоїх тактичних успіхів не вистачає хоча б на тайм матчу проти Барселони, відставка стає неминучою. Чекайте нового тренера з нового тижня!

Іспанія. Прімера, 10 тур

Барселона – Реал Мадрид – 5:1

Голи: Коутінью, 11, Суарес, 30 (пен.), 75, 83, відаль, 87 – Марсело, 50