Нападник Кріштіану Роналду після свого повернення на Олд Траффорд, вочевидь, не зможе одягнути футболку з улюбленою "сімкою".

Зірковий португалець не зможе взяти 7-й номер через правила Прем'єр-ліги, повідомляє Footy Headlines.

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Кавані після трансферу Роналду

Напередодні Роналду оформив повернення до Англії. Проте, наразі невідомо, під яким номером форвард виступатиме за Юнайтед. Попри інформацію про те, що Роналду отримає сьомий номер від Кавані, це малоймовірно. Правила АПЛ забороняють гравцям змінювати номери під час сезону. Єдиний шанс новачка отримати "сімку" – продаж уругвайця, але такий трансфер не входить у плани Сульшера.

Відзначимо, що наразі в Манчестер Юнайтед вільними залишаються номери 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

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