Роналду отримає сьомий номер від зірки Манчестер Юнайтед
Для Кріштіану Роналду намагаються зробити найсприятливіші умови у таборі Манчестер Юнайтед.
Після повернення в Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду отримає футболку з 7-м номером, повідомляє Metro з посиланням на слова легенди манкуніанців Ріо Фердінанда.
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду
Нападник "червоних дияволів" Едінсон Кавані, який є чинним володарем "сімки", погодився віддати свій номер зірковому новачку Юнайтед. Нагадаємо, Кріштіану захищав кольори МЮ з цифрою 7 на спині під час своєї першої каденції у Манчестері (2003-2009 роки).
У минулому сезоні АПЛ Кавані провів 26 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.
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