Нападающий Криштиану Роналду после своего возвращения на Олд Траффорд, очевидно, не сможет надеть футболку с любимой "семеркой".

Звездный португалец не сможет принять 7-й номер из-за правил Премьер-лиги, сообщает Footy Headlines.

Манчестер Юнайтед определился с будущим Кавани после трансфера Роналду

Накануне Роналду оформил возвращении в Англию. Однако, пока неизвестно, под каким номером форвард будет выступать в составе Юнайтед. Несмотря на информацию о том, что Роналду получит седьмой номер от Кавани, это маловероятно. Правила АПЛ запрещают игрокам менять номера по ходу сезона. Единственный шанс новичка получить "семерку" – продажа уругвайца, но такой трансфер не входит в планы Сульшера.

Отметим, что в данный момент в Манчестер Юнайтед свободными остаются номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

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