Нападник МЮ Едінсон Кавані може не надто зрадіти своєму новому зірковому партнеру.

Едінсон Кавані залишається у планах тренерського штабу Манчестер Юнайтед, попри повернення Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Девід Орнштейн у Twitter.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду

У травні 34-річний уругваєць погодився продовжити контракт з МЮ до літа 2022-го. Едінсон приєднався до манкуніанців влітку у 2020 році, перейшовши на правах вільного агента з ПСЖ.

Нагадаємо, Юнайтед несподівано оголосив про трансфер Роналду, який, очевидно, отримає місце у стартовому складі.

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