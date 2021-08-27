Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Кавані після трансферу Роналду
19:42 - Читать на русском
Нападник МЮ Едінсон Кавані може не надто зрадіти своєму новому зірковому партнеру.
Едінсон Кавані залишається у планах тренерського штабу Манчестер Юнайтед, попри повернення Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Девід Орнштейн у Twitter.
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду
У травні 34-річний уругваєць погодився продовжити контракт з МЮ до літа 2022-го. Едінсон приєднався до манкуніанців влітку у 2020 році, перейшовши на правах вільного агента з ПСЖ.
Нагадаємо, Юнайтед несподівано оголосив про трансфер Роналду, який, очевидно, отримає місце у стартовому складі.
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