Михайло Мудрик вдруге поспіль виходить в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 16:00. Мудрик класно закидав під вривання Енцо, але до удару справа не дійшла. Першим спробував пробити Кайседо здалеку – розминка для Мартінеса. Самовідданий Мудрик на старті має гостріший вигляд, ніж Стерлінг. Утім, Кеш доволі спокійно нейтралізує Михайла, а його простріл, дриблінг і пас загалом вимагають кращого. Загалом доволі беззубо діють лондонці попереду, не вистачає командної взаємодії, все на індивідуалізмі.

Челсі – Астон Вілла: Мудрик вдруге поспіль потрапив до стартового складу – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Дінь ефектно спіймав м'яч на ногу і бахнув метрів з 20 – Санчес потягнув не менш видовищно. Мудрик на межі офсайду розрізав за спини, але Джексон передбачувано не зміг переграти голкіпера. Кеш також стріляє з-за меж штрафного, Колвіл допомагає Санчесу, гасячи силу цього пострілу. Дуже легко Астон Вілла заходить у фінальну третину. Що Мудрик, що Стерлінг пасивно пресингують. Джексон хіба що багато і високо падає. Бірмінгемці відчутно частіше комбінують на чужій половині, ніж господарі.

Гюсто вчасно увірвався під глибоку передачу і націлено прострілив у центр штрафного. Енцо Фернандес продовжує колекціонувати небезпечні удари без реалізації. Божевільний сейв Санчеса. Після подачі кутового Дзаньйоло зовсім самотній і стріляє з льоту під поперечину. Голкіпер Челсі продовжує бути один у полі воїн. Кайседо намагається привезти, Галлахер вкладає всю душу в чергове відбирання. Мудрик вмикає режим мотоцикла, обганяє опонента на фланзі, але на цей простріл залітають лише ті партнери, які махають повз м'яч.

Стерлінг нарешті вирізав якісну подачу з флангу, Дісасі вколотив головою, але ж надто очевидний офсайд. Друга половина стартує із цілої серії вбивчих моментів Челсі. Мудрик блискуче протягнув снаряд до штрафного, а потім віддав недоречний пас на Фернандеса. Стерлінг отримав космічний пас на хід від Тьяго Сілви, але не прошив Мартінеса з меж воротарського. Енцо закидав на голову Мартінеса – поперечина! Чергове закидання на Стерлінга, поперечина, рикошет від захисника, офсайд (дуже суперечливий).

Тим часом Джексон Мартінес заблокував Мартінесу введення м'яча у гру і встиг заробити вже 5 жовту картку, а з нею і найшвидшу дискваліфікацію в АПЛ 2023/24. Який ж безглуздий гравець! У першому таймі Стерлінг під час боротьби відмахнувся так, що розбив обличчя Діня до крові. Там жовту отримав тільки Люка за надмірні протести, але можна було і про вилучення Рахіма задуматися. І все ж французький захисник заробив червону для суперника. Гюсто двома ногами влетів у ноги Діня, і VAR змусив суддю змінити перше рішення про жовту.

Челсі в меншості, а для Почеттіно це означає заміну Мудрика на Чілвела. На 68 хвилині Джексона та Енцо замінили Угочукву з Палмером. Челсі відбивається, що й логічно, судячи із замін Почеттіно. Вигравати ця команда вже який тур ніби не має наміру. Чілвел виривається за спини, але що з того прострілу, якщо у штрафному Стерлінга та Галлахера напрочуд легко відтискають. На 73 хвилині Сілва погано ловить відскок і дає себе облетіти Діабі. Воткінс отримує передачу і з другої спроби (першу заблокував Колвіл) прошиває Санчеса.

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Чілвел вилітає сам на сам (яка ж небезгрішна ця оборона Астон Вілли), однак проблеми лондонців з психологією надто глибокі – Мартінес легко тягне. Міг би бути гол джокерів, адже вирізав цукерочку зі своєї половини Коул Палмер! Діабі сам на сам виводить Воткінс, Санчес рятує крихти шансів на нічию. Хоча дуже схоже на офсайд там було. Бейлі котить на Джейкоба Ремзі, але голкіпер Челсі й тут витягує. Броя вривається на подачу Чілвела зі штрафного, але їде нога, а з нею вивітрюються шанси на результативний постріл.

Лівий захисник (чи вже вінгер?) ще й жовту отримав, не встигаючи зірвати контру іншим способом. Третій тур поспіль Бен Чілвел на картці. Як і третій тур поспіль Челсі без забитих голів. Завидна стабільність. Судді навіщось компенсували аж 11 хвилин. Мабуть, аби розтягнути час страждання фанатів Челсі. Дуже кволі потуги навали. Почеттіно даремно намагається заспокоїти свою команду. Астон Вілла набирає 12 очок і виривається на 6 рядок. У Челсі залишається 5 балів і 14 місце – значно ближче до зони вильоту, ніж єврокубків.

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