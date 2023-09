Чергове північно-лондонське дербі обіцяло стати одним із найцікавіших за останні роки. Арсенал після вайлуватого початку чемпіонату став повертати торішню форму, перегравши МЮ у попередньому турі й забивши 4 голи у ворота ПСВ в Лізі чемпіонів. Тоттехем же видав свій найкращий старт сезону АПЛ за понад 60 років.

Забарний з невдалим виступом поступився Де Дзербі, Ліверпуль дотиснув Вест Хем

Going through the gears ️ pic.twitter.com/THPcSExgJC