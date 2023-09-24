Чергове північно-лондонське дербі обіцяло стати одним із найцікавіших за останні роки. Арсенал після вайлуватого початку чемпіонату став повертати торішню форму, перегравши МЮ у попередньому турі й забивши 4 голи у ворота ПСВ в Лізі чемпіонів. Тоттехем же видав свій найкращий старт сезону АПЛ за понад 60 років.

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Going through the gears ️ pic.twitter.com/THPcSExgJC — Arsenal (@Arsenal) September 24, 2023

Мікель Артета не міг розраховувати на травмованого Мартінеллі. Очікувалось, що замість нього з'явиться Троссар, який класно проявив себе у попередньому матчі, однак бельгієць зазнав м'язової травми – замість Леандро випустили Нкетію. Хаверц знову присів на банку, поступившись місцем Вієйра, а Олександр Зінченко вийшов у основі.

У Енджі Пастекоглу став недоступним Перішіч, який порвав хрести, однак він зараз не є основним футболістом "шпор". В цілому, Тоттенхем виставив оптимальний склад.

Дербі почало виправдовувати очікування практично одразу. Тоттенхем забив гол вже на 4-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку вибили на Біссума. Той пробив з лету в лівий нижній кут, а Сон підправив м'яч у сітку – втім, взяття воріт не зарахували. Кореєць перебував у явному офсайді.

Початок зустрічі був динамічним. Обидві команди намагались інтенсивно пресингувати. Досить несподівано контроль м'яча залишався за "шпорами" (61%), яким вдалося декілька разів підловити "канонірів" на перебудовах – зокрема, під час високих висувань Зінченка. Втім, гострого завершення не вистачало.

Поступово стало очевидно, що пресинг Арсенала працює значно краще, та і загалом господарі почали додавати в активності на чужій третині. Не в останню чергу – завдяки ефективним діям Зінченка в центрі поля. Протягом усього матчу Олександр не збавляв у якості, що вилилось у прекрасну статистику.

Як наслідок, вже на 15-й хвилині підопічні Мікеля Артети могли відкривати рахунок. Сака закинув м'яч на дальній край штрафного, а Жезус завдав удару з лету. Вікаріо врятував Тоттенхем!

Ще за хвилину Удоджі обрізався під тиском Нкетія. Едді увірвався у периметр і пробив метрів з восьми, але Вікаріо виручив і тут! На 32-й же Меддісон втратив м'яч перед власним карним майданчиком – Жезус обікрав його й завдав потужного удару, однак сфера пролетіла над воротами.

На ту мить Арсенал мав 19 дотиків у штрафному проти 3-х у Тоттенхема. Що найбільш важливо, "гармаші" вели у рахунку. На 26-й хвилині Зінченко відібрав м'яч у Кулусевскі й прорвався лівим флангом, після чого віддав пас у центр на Едегора – Мартін же перевів сферу на правий фланг в ноги Сака.

Букайо змістився в центр і пробив у дальній кут, а м'яч рикошетом від Ромеро пішов у протихід Вікаріо. 1:0!

Тоттенхем почав прокидатись лишень перед перервою. Зокрема, на 39-й хвилині Кулусевскі пробіг правим флангом, увійшов у штрафний і скинув сферу під простріл Сону, а той викотив м'яч на 11 метрів. На замиканні був Джонсон, який завдав удар у дотик – Райя виконав фантастичний сейв!

Ще через три хвилини рахунок таки зрівнявся. Затяжна атака "шпор" завершилась подачею Сарра, яку Райя скинув на Джонсона – той пробив у голкіпера, а відскок підхопив Меддісон. На лівому фланзі він переграв Сака, після чого прострілив під удар Сону – нападник бахнув у дальній кут, а м'яч влетів у сітку з рикошетом від каркасу. 1:1!

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. У роздягальні Мікель Артета провів подвійну заміну – замість Вієйра та Райса вийшли Жоржінью та Хаверц. Фабіу міг отримати пошкодження, а Деклан мав певні проблеми в опорній зоні, однак така перестановка все одно тривожила.

Арсенал заспокоїв власних фанів вже за сім хвилин після відновлення гри. І знову допоміг Ромеро – після подачі з кутового Вайт пробив з розвороту, а Крістіан зупинив м'яч рукою. Раян Джонс після особистого перегляду відеоповтору вказав на "позначку".

Сака впевнено переграв Вікаріо – 2:1! Насолодитись цим фактом вболівальники "канонірів" не встигли, адже всього через дві хвилини Тоттенхем відновив статус-кво. І знову допомогла груба помилка.

Цього разу привоз оформив Жоржінью, який подарував м'яч Меддісону в центрі поля. Джеймі пробіг до лінії півкола та викотив пас на Сона, а той легко відправив сферу в дальній кут. Мікель Артета розчаровано схопився за голову задовго до влучного пострілу – він все зрозумів ще в момент обрізки. 2:2!

До речі, Сон став першим за останні 30 років футболістом Тоттенхема, якому вдалося відзначитись дублем на полі Арсенала у матчі АПЛ. Що найбільш важливо, кореєць відзначився 150-м голом за Тоттенхем – до потрапляння в список топ-5 бомбардирів клубу залишилось всього 9 м'ячів.

Сон міг провести і 151-й гол, прийнявши передачу від Кулусевскі і вистріливши з правого краю карного майданчика. Нападник поцілив у зовнішній бік сітки. На табло спливала 69-та хвилина – і це був останній момент Тоттенхема у дербі. Надалі господарі перехопили ініціативу.

Не в останню чергу так сталося через заміни Пастекоглу. Ще на 63-й хвилині внаслідок пошкодження довелося зняти Джонсона (на його місці з'явився Соломон), а трохи згодом Меддісон ледь не порвав хрести. На повторі його коліно вигиналося в неприродньому положенні, однак Джеймс якимось дивом уникнув травми – втім, його разом з Соном зняли на 78-й хвилині.

Мікель Артета освіжив гру Нельссоном, а у компенсований час кинув у бій Сміта-Роу. Це допомогло затиснути Тоттенхем на його третині в останні 20 хвилин – втім, за цей час "каноніри" організували всього один момент. Це Сака на 2-й компенсований підхопив відскок від Зінченка й пробив у лівий нижній, змусивши Вікаріо рятувати.

Наприкінці зустрічі Тоттенхем спромігся ще й навалу влаштувати, однак Арсенал встояв. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2!

Енджі Пастекоглу став лишень четвертим тренером в історії Прем'єр-ліги, команді якого вдавалося забивати мінімум два голи у кожному з шести стартових турів. Раніше цей трюк провертали Карло Анчелотті (Челсі), Пеп Гвардіолою (Сіті) і Крейгом Шекспіром (Лестер). Завдяки цьому Тоттенхем наздогнав Арсенал у турнірній таблиці, потіснивши "канонірів" з четвертої позиції.

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