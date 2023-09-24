Ліверпуль приймав Вест Хем, а Брайтон і Борнмут зійшлися у "дербі колишніх представників УПЛ". Звіт про 2 матчі 6 туру АПЛ читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6 тур

Ліверпуль – Вест Хем – 3:1

Голи: Салах, 16 (пен.), Нуньєс, 60, Жота, 85 – Боуен, 42

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голи: Керкез, 45+2 (аг), Мітома, 46, 77 – Соланке, 25

Ліверпуль та Вест Хем у четвер провели матчі Ліги Європи, а тепер зустрлись на внутрішній арені. "Молотки" яскраво розпочали матч і могли двічі відкривати рахунок, але підвела реалізація. Натомість Ліверпулю вистачило першої-ліпшої атаки. Салах "напоровся" на ногу Альвареса і заробив пенальті, який сам Мо реалізував. Для єгиптянина це 10 гол у ворота Вест Хема – улюблена команда нарівні з МЮ.

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Підопічні Мойєса відігралися під завісу тайму. Захисники Ліверпуля проспали чергову подачу, і Боуен у падінні рибкою ідеально пробив під стійку – 1:1.

Клопп у перерві добряче зарядив підопічних, які відразу накинулись на ворота Ареола. Ліверпуль знову вийшов уперед на 60-й хвилині. Дарвін одним дотиком замкнув елегантне закидання Мак Аллістера. Всі питання зняв Жота, який з'явився на заміну. Ліверпуль з 16 очками намагається переслідувати ідеальний Ман Сіті.

Серед лідерів тримається і Брайтон, який приймав Борнмут. Ілля Забарний вийшов у старті "вишень", як і у всіх попередніх матчах чемпіонату. Гості вміло перекрили кисень команді Де Дзербі, покаравши екс-тренера Шахтаря за любов до ризикованих розіграшів на своїй половині. Крісті запресингував Вербрюггена, м'яч відскочив до Соланке, і той перекинув молодого воротаря Брайтона.

Борнмут сам вигадав собі проблеми перед свистком на перерву. Забарний та Керкез полетіли накривати подачу суперника, але угорець сам зрізав її у власні ворота.

Долю другого тайму вирішили заміни Де Дзербі. Мітома і Фаті з'явилися у перерві, а вже за 15 секунд організували гол. Саме японець поставив крапку на 77-й хвилині, перегравши Забарного на другому поверсі. Ще в першому таймі Ілля заробив жовту, тому доводиться констатувати не найвдаліший матч українця.

Борнмут досі без перемог – гірші в АПЛ лише тріо невдах-новачків. Брайтон з 15 пунктами на третій сходинці.

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