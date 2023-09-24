Челсі приймає Астон Віллу в шостому турі АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Астон Вілла відбудеться сьогодні, 24 вересня. Стартовий свисток зустрічі запланований на 16:00. Відстежувати головні події матчу можна у текстовій онлайн-трансляції на Футбол 24. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sports та на ОТТ-платформі цього медіасервісу.

"Мудрику треба зробити крок назад": екс-форвард Ліверпуля радить українцю покинути Челсі й уже знайшов ідеальний варіант

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вдруге поспіль включив українського вінгера Михайла Мудрика до стартового складу.

Стартові склади на матч Челсі – Астон Вілла: