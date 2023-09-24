Михаил Мудрик второй раз подряд выходит в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Мудрик классно забрасывал под врывание Энцо, но до удара дело не дошло. Первым попытался пробить Кайседо издали – разминка для Мартинеса. Самоотверженный Мудрик на старте выглядит острее, чем Стерлинг. Впрочем, Кэш довольно спокойно нейтрализует Михаила, а его прострел, дриблинг и пас в целом требуют лучшего. В целом довольно беззубо действуют лондонцы впереди, не хватает командного взаимодействия, все на индивидуализме.

Челси – Астон Вилла: Мудрик второй раз подряд попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ

Динь эффектно поймал мяч на ногу и бахнул метров с 20 – Санчес потянул не менее зрелищно. Мудрик на грани офсайда разрезал за спины, но Джексон предсказуемо не смог переиграть голкипера. Кэш также стреляет из-за пределов штрафной, Колвил помогает Санчесу, гася силу этого выстрела. Очень легко Астон Вилла заходит в финальную треть. Что Мудрик, что Стерлинг пассивно прессингуют. Джексон разве что много и высоко падает. Бирмингемцы ощутимо чаще комбинируют на чужой половине, чем хозяева.

Гюсто вовремя ворвался под глубокую передачу и нацеленно прострелил в центр штрафной. Энцо Фернандес продолжает коллекционировать опасные удары без реализации. Безумный сейв Санчеса. После подачи углового Дзаньоло совсем одинок и стреляет с лету под перекладину. Голкипер Челси продолжает быть один в поле воин. Кайседо пытается привезти, Галлахер вкладывает всю душу в очередной отбор. Мудрик включает режим мотоцикла, обгоняет оппонента на фланге, но на этот прострел залетают лишь те партнеры, которые машут мимо мяча.

Стерлинг наконец вырезал качественную подачу с фланга, Дисаси вколотил головой, но слишком очевидный офсайд. Вторая половина стартует с целой серии убийственных моментов Челси. Мудрик блестяще протащил снаряд в штрафную, а затем отдал неуместный пас на Фернандеса. Стерлинг получил космический пас на ход от Тьяго Силвы, но не прошил Мартинеса из пределов вратарской. Энцо забросил на голову Мартинеса – перекладина! Очередной заброс на Стерлинга, перекладина, рикошет от защитника, офсайд (очень спорный).

Тем временем Джексон Мартинес заблокировал Мартинесу ввод мяча в игру и успел заработать уже 5 желтую карточку, а с ней и самую быструю дисквалификацию в АПЛ 2023/24. Какой же нелепый игрок! В первом тайме Стерлинг во время борьбы отмахнулся так, что разбил лицо Диня до крови. Там желтую получил только Люка за чрезмерные протесты, но можно было и об удалении Рахима задуматься. И все же французский защитник заработал красную для соперника. Гюсто двумя ногами влетел в ноги Диня, и VAR заставил судью изменить первое решение о желтой.

Челси в меньшинстве, а для Почеттино это означает замену Мудрика на Чилвела. На 68 минуте Джексона и Энцо заменили Угочукву с Палмером. Челси отбивается, что и логично, судя по заменам Почеттино. Выигрывать эта команда уже который тур будто не намерена. Чилвел вырывается за спины, но что с того прострела, если в штрафной Стерлинга и Галлахера удивительно легко отжимают. На 73 минуте Силва плохо ловит отскок и дает себя облететь Диабе. Уоткинс получает передачу и со второй попытки (первую заблокировал Колвил) прошивает Санчеса.

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Чилвел вылетает один на один (какая же небезгрешная эта оборона Астон Виллы), однако проблемы лондонцев с психологией слишком глубоки – Мартинес легко тянет. Мог бы быть гол джокеров, ведь вырезал конфетку со своей половины Коул Палмер! Диаби один на один выводит Уоткинс, Санчес спасает крохи шансов на ничью. Хотя очень похоже на офсайд там было. Бэйли катит на Джейкоба Рэмзи, но голкипер Челси и здесь вытаскивает. Броя врывается на подачу Чилвела со штрафного, но уезжает нога, а с ней выветриваются шансы на результативный выстрел.

Левый защитник (или уже вингер?) еще и желтую получил, не успевая сорвать контру другим способом. Третий тур подряд Бен Чилвел на карточке. Как и третий тур подряд Челси без забитых голов. Завидная стабильность. Судьи зачем-то компенсировали аж 11 минут. Видимо, чтобы растянуть время страдания фанатов Челси. Очень слабые потуги навала. Почеттино зря пытается успокоить свою команду. Астон Вилла набирает 12 очков и вырывается на 6 строчку. У Челси остается 5 баллов и 14 место – значительно ближе к зоне вылета, чем еврокубкам.

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