"Це був ідеальний виступ, інакше ми б не виграли на 4:0. У першому таймі ми намагалися забрати м'яч, але перший гол змінив малюнок гри. В другому таймі ми завдали багато шкоди своїми переходами, тому що знайшли більше відкритого простору. Найбільше я пишаюся тим, що команда була заряджена, а коли ми заряджені, то робимо досить хорошу роботу.

Хет-трик Бензема на Камп Ноу у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 0:4

Наш підхід був такий самий, як і на останніх двох Ель Класіко. Єдине, що я зробив, так це додав більше глибини в гру Родріго. Дрібні деталі вирішили гру. Дивовижна деталь першого голу, який був фантастичним, визначила другий тайм.

Це ігри, де особистість і досвід надзвичайно важливі. У стартовому складі я намагався поєднати енергію Родріго, Вальверде та Камавінги з досвідом Модріча та Крооса. Це життєво важливо для того, щоб ми залишалися сильними, коли вони тиснутимуть на нас. Обидва вони (Модріч та Кроос – прим.) продемонстрували неймовірну гру.

Бензема? Робота під час перерви, безумовно, допомогла йому. Він знайшов свої найкращі кондиції, і з тією якістю, яку Карім має, він, безумовно, робить різницю. Бензема все ще один з найкращих гравців у світі на цей момент, і коли він у хорошій формі – робить різницю.

Камавінга? Він дуже молодий і перебуває у дійсно вражаючій формі, незалежно від того, чи грає він в центрі півзахисту чи на позиції лівого захисника. Він дуже добре зіграв проти Рафіньї, і він звикає до цієї позиції. Едуардо провів гру високого класу, як і всі інші. Я все ще вважаю його лівим захисником в екстрених ситуаціях, і він дає нам ще один варіант", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, "вершкові" розбили Барселону на Камп Ноу (4:0) та вийшли у фінал Кубка Іспанії, де зустрінуться з Осасуною.

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко