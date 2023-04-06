У повторному півфіналі Кубка Іспанії Реал розправився з Барселоною на її полі з рахунком 4:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Нечасто в клубній історії Реал розбивав Барселону на Камп Ноу. Як інформує Opta, востаннє "вершкові" перемагали каталонців із різницею в чотири м'ячі на цьому стадіоні в далекому 1963-му році. Тоді в рамках чемпіонату Іспанії Реал виявився сильнішим із рахунком 5:1.

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко

Карім Бензема оформив свій перший хет-трик в Ель Класіко. Французький бомбардир зіграв за Реал проти Барселони цілих 43 матчі! А взагалі Бензема забив чотири м'ячі й оформив дві гольові передачі в останніх шести матчах із Барселоною в усіх турнірах. Історичність вечора для володаря Золотого м'яча 2022 року підкреслює і той факт, що в семи попередніх матчах проти Барси до цього Карім відзначився лише одним голом і одним асистом.