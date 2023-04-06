Анчелотти выделил двух главных героев разгромной победы Реала над Барселоной на Камп Ноу
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился впечатлениями от ответного матча полуфинала Кубка Испании против Барселоны.
"Это было идеальное выступление, иначе мы бы не выиграли на 4:0. В первом тайме мы пытались забрать мяч, но первый гол изменил рисунок игры. Во втором тайме мы нанесли много урона своими переходами, потому что нашли больше открытого пространства. Больше всего я горжусь тем, что команда была заряжена, а когда мы заряжены, то делаем достаточно хорошую работу.
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Наш подход был такой же, как и на последних двух Эль-Классико. Единственное, что я сделал, так это добавил больше глубины в игру Родриго. Мелкие детали решили игру. Удивительная деталь первого гола, который был фантастическим, определила второй тайм.
Это игры, где личность и опыт чрезвычайно важны. В стартовом составе я пытался совместить энергию Родриго, Вальверде и Камавинги с опытом Модрича и Крооса. Это жизненно важно для того, чтобы мы оставались сильными, когда они будут давить на нас. Оба они (Модрич и Кроос – прим.) продемонстрировали невероятную игру.
Бензема? Работа во время перерыва, безусловно, помогла ему. Он нашел свои лучшие кондиции, и с тем качеством, которое Карим имеет, он, безусловно, делает разницу. Бензема все еще один из лучших игроков в мире на данный момент, и когда он в хорошей форме – делает разницу.
Камавинга? Он очень молод и находится в действительно впечатляющей форме, независимо от того, играет ли он в центре полузащиты или на позиции левого защитника. Он очень хорошо сыграл против Рафиньи, и он привыкает к этой позиции. Эдуардо провел игру высокого класса, как и все остальные. Я все еще считаю его левым защитником в экстренных ситуациях, и он дает нам еще один вариант", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.
Напомним, "сливочные" разбили Барселону на Камп Ноу (4:0) и вышли в финал Кубка Испании, где встретятся с Осасуной.
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