"Это было идеальное выступление, иначе мы бы не выиграли на 4:0. В первом тайме мы пытались забрать мяч, но первый гол изменил рисунок игры. Во втором тайме мы нанесли много урона своими переходами, потому что нашли больше открытого пространства. Больше всего я горжусь тем, что команда была заряжена, а когда мы заряжены, то делаем достаточно хорошую работу.

Хет-трик Бензема на Камп Ноу в видеообзоре матча Барселона – Реал – 0:4

Наш подход был такой же, как и на последних двух Эль-Классико. Единственное, что я сделал, так это добавил больше глубины в игру Родриго. Мелкие детали решили игру. Удивительная деталь первого гола, который был фантастическим, определила второй тайм.

Это игры, где личность и опыт чрезвычайно важны. В стартовом составе я пытался совместить энергию Родриго, Вальверде и Камавинги с опытом Модрича и Крооса. Это жизненно важно для того, чтобы мы оставались сильными, когда они будут давить на нас. Оба они (Модрич и Кроос – прим.) продемонстрировали невероятную игру.

Бензема? Работа во время перерыва, безусловно, помогла ему. Он нашел свои лучшие кондиции, и с тем качеством, которое Карим имеет, он, безусловно, делает разницу. Бензема все еще один из лучших игроков в мире на данный момент, и когда он в хорошей форме – делает разницу.

Камавинга? Он очень молод и находится в действительно впечатляющей форме, независимо от того, играет ли он в центре полузащиты или на позиции левого защитника. Он очень хорошо сыграл против Рафиньи, и он привыкает к этой позиции. Эдуардо провел игру высокого класса, как и все остальные. Я все еще считаю его левым защитником в экстренных ситуациях, и он дает нам еще один вариант", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, "сливочные" разбили Барселону на Камп Ноу (4:0) и вышли в финал Кубка Испании, где встретятся с Осасуной.

Реал вышел в финал Кубка Короля, уничтожив Барселону на Камп Ноу – Бензема оформил первый хет-трик в Классико