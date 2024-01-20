У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії з Атлетіко (2:4) грав Андрій Лунін. Українець кілька разів рятував Реал від пропущеного м'яча, однак помилився в епізоді з другим голом Атлетіко. Кепа Аррісабалага, який захищав ворота Реала в матчі проти "матрацників" у Суперкубку Іспанії, теж припустився помилки. Втім, Карло Анчелотті не робить великої проблеми з невдалих дій своїх воротарів.

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"У мене повна впевненість у Луніні та Кепі. Помиляються всі, це частина футболу. Я вважаю, що бездоганних воротарів не існує. У мене однакова довіра до них обох. Дебати йдуть зовні, ми в них не беремо участі. Я просто обираю воротаря на гру, і все. Хто зіграє завтра? Я ще не вирішив.

У моменті з голом Грізманна Чуамені міг би зіграти краще. У цьому немає сумнівів. Ми не були достатньо уважними в обороні. Трохи менша кількість втрат м'яча дала б Реалу більше безпеки", – цитує Карло Анчелотті Marca.

Матч Реал – Альмерія відбудеться у неділю, 21 січня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:15 за київським часом. Мадридська команда у випадку перемоги очолить турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Альмерія тиждень тому відібрала очки в Жирони, але все ще посідає останнє місце – 6 пунктів та жодної перемоги в 20-ти турах.

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