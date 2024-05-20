В Українській асоціації футболу прокоментували інформацію про те, що судді ПФЛ бояться працювати на матчах, оскільки в дорозі їх можуть затримати працівники ТЦК.

– Зʼявляється інформація про звернення суддів ПФЛ до комітету арбітрів з проханням не призначати на матчі. Чи є це правдою? Якщо так, то яка причина цих звернень і чи несе це ризики для проведення змагань в Першій та Другій лігах?

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– Ризику для проведень змагань немає. Всі питання вирішуються в робочому режимі, – відповіли в УАФ у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що розголосу ситуація набула кілька днів тому. Ігор Бурбас повідомив, що кілька арбітрів були затримані ТЦК прямо на вокзалі перед матчем. Через це судді звернулись до ПФЛ з проханням не призначати їх на поєдинки Першої та Другої ліг.

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