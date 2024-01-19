"Футбол 24" проаналізував поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Реалом та Атлетіко (2:4), де однією з ключових осіб став український голкіпер Андрій Лунін.

Після програного мадридського дербі проти Атлетіко (2:4) тренер Реала Карло Анчелотті отримав непогану аргументацію, щоб виправдити власний вибір щодо першого номера у цьому сезоні. Адже щонайменше в одному епізоді Андрій Лунін припустився помилки, яка призвела до гола "матрацників".

Уже після матчу наставник "вершкових" відмовився оцінювати гру українського голкіпера, але те, що у фаворитах в італійця давно ходить орендований в Челсі Кепа Аррісабалага,– ні для кого не є секретом. А невпевнена гра Луніна дає Анчелотті непогані підстави, щоб уникнути критики з боку преси у майбутньому, посадивши його на лаву запасних. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Реал вилетів з Кубка, програвши Атлетіко у битві з 6 голами – Лунін довів гру до овертайму, оборона підставила українця