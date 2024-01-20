В поединке 1/8 финала Кубка Испании с Атлетико (2:4) играл Андрей Лунин. Украинец несколько раз спасал Реал от пропущенного мяча, однако ошибся в эпизоде со вторым голом Атлетико. Кепа Аррисабалага, защищавший ворота Реала в матче против "матрасников" в Суперкубке Испании, тоже допустил ошибку. Впрочем, Карло Анчелотти не делает большой проблемы из неудачных действий своих вратарей.

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"У меня полная уверенность в Лунине и Кепе. Ошибаются все, это часть футбола. Я считаю, что безупречных вратарей не существует. У меня одинаковое доверие к ним обоим. Дебаты идут снаружи, мы в них не участвуем. Я просто выбираю вратаря на игру, и все. Кто сыграет завтра? Я еще не решил.

В моменте с голом Гризманна Чуамени мог бы сыграть лучше. В этом нет сомнений. Мы не были достаточно внимательны в обороне. Чуть меньшее количество потерь мяча дало бы Реалу больше безопасности", – цитирует Карло Анчелотти Marca.

Матч Реал – Альмерия состоится в воскресенье, 21 января. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:15 по киевскому времени. Мадридская команда в случае победы возглавит турнирную таблицу чемпионата Испании. Альмерия неделю назад отобрала очки у Жироны, но все еще занимает последнее место – 6 пунктов и ни одной победы в 20 турах.

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