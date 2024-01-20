Голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути Мадрид в літнє трансферне вікно. Не виключено, що клуб спробує підписати іншого воротаря.

Реал програв Атлетіко в 1/8 фіналу Кубка Іспанії (2:4) та припинив боротьбу за трофей. Ворота мадридців захищав Андрій Лунін. Українець здійснив кілька сейвів, але помилився в епізоді з другим пропущеним голом. Команда Карло Анчелотті все ж перевела гру в екстра-тайм, проте "матрацники" дотисли суперників і вийшли у чвертьфінал.

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Флорентіно Перес розчарований поразкою Реала, яка позбавила команду шансів на трофей. Президент мадридців незадоволений і грою обох воротарів – як Андрія Луніна, так і Кепи Аррісабалаги, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, бос Реала визнав, що у поточному сезоні якісно замінити травмованого Тібо Куртуа не вдається. Наразі Перес роздумує, щоб у літнє трансферне вікно попрощатися з обома голкіперами через їхню не надто переконливу гру. Замість Луніна і Кепи Реал може підписати іншого воротаря, який стане якісним дублером Тібо Куртуа після відновлення бельгійця від травми.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025 року. У сезоні 2023/24 український воротар зіграв за "вершкових" 12 матчів, пропустив 11 голів. У 5-ти поєдинках Андрій пішов з поля без пропущеного м'яча. Нещодавно повідомлялося, що Лунін готовий підписати новий контракт із Реалом, але відповідної пропозиції від клубу поки не надходило.

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