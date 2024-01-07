"Арда Гюлер провів гарну годину на полі. Найголовнішим було звикнути до гри з командою. Поступово він покращить свій фізичний рівень та інтенсивність. Треба бути терплячими з Ардою, але він показав свою якість у першому таймі. Важливо, що він повернувся. У Гюлера є індивідуальність і характер, і це добре. Він має класну ліву ногу, але характер є важливим аспектом для того, щоб добре працювати в Реалі.

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Гравці молодіжної команди зіграли добре. Тобіас два дні тому грав за Реал Кастілью, як і Альваро Каррільйо. Маріо Мартін також добре справлявся, коли вийшов. Ніко Паз був таким же хорошим, як завжди", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, поєдинок проти Арандіни став першим для Вінісіуса Тобіаса за основну команду Реала. Права на бразильця і досі належать Шахтарю.

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