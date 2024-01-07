"Арда Гюлер провел хороший час на поле. Самым главным было привыкнуть к игре с командой. Постепенно он улучшит свой физический уровень и интенсивность. Надо быть терпеливыми с Ардой, но он показал свое качество в первом тайме. Важно, что он вернулся. У Гюлера есть индивидуальность и характер, и это хорошо. У него классная левая нога, но характер является важным аспектом для того, чтобы хорошо работать в Реале.

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Игроки молодежной команды сыграли хорошо. Тобиас два дня назад играл за Реал Кастилью, как и Альваро Каррильо. Марио Мартин также хорошо справлялся, когда вышел. Нико Паз был таким же хорошим, как всегда", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, поединок против Арандины стал первым для Винисиуса Тобиаса за основную команду Реала. Права на бразильца до сих пор принадлежат Шахтеру.

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