Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті уникнув відповіді на питання, хто захищатиме ворота мадридців у наступному поєдинку.

Напередодні Реал в 1/16 фіналу Кубка Іспанії впевнено здолав представника четвертого дивізіону – Арандіну – з рахунком 3:1. Український голкіпер Андрій Лунін участі у матчі не брав – згідно з принципом ротації Карло Анчелотті надав ігровий час Кепі Аррісабалазі. Після гри італійський наставник знову не зміг дати чіткої відповіді на питання, хто ж зіграє у черговому поєдинку "вершкових".

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"Кепа чи Лунін у Суперкубку? Вони обидва добре грають. Я виберу. Вранці на полі вже тренувався Куртуа. Легко, поступово. Не поспішаємо", – цитує Анчелотті Madrid Xtra.

Нагадаємо, півфінал Суперкубка між Реалом та Атлетіко відбудеться вже 10 січня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У паралельному матчі зустрінуться Барселона та Осасуна.

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| Ancelotti: "Kepa or Lunin in the Supercopa? They're both good. I will choose." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 6, 2024