"Ніколи у моїй тренерській кар'єрі не було такого, що я змушував залишитись гравця, який хоче піти. Для мене тут питань нема. Якщо гравець хоче піти, він піде. У цьому немає сумнівів", – цитує Анчелотті Marca.

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Нещодавно стало відомо, що Реал запропонував Челсі та Ньюкаслу приглянутись до варіанту з купівлею Азара. Бельгієць у поточному сезоні має обмаль ігрового часу – 403 хвилини та один результативний пас.

Нагадаємо, у 2019-му мадридці придбали Едена в Челсі за 115 млн євро. Півзахисник не виправдав очікувань і зараз його оцінюють у 25 млн.

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