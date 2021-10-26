"Він може грати у схемі 4-3-3 зліва або в 4-2-2 зверху чи знизу на вістрі. Він готовий грати, але проблема в тому, що є тренер, який робить ставку на інших гравців. У нього вже немає зіркового статусу, тому що у нього багато травм.

Челсі може повернути Азара з Реала

Проте, він повільно наближається до своєї найкращої версії. Впевнений, що цього сезону ми ще побачимо його, він гратиме більше, ніж зараз. Азар має все: якість, мотивація. Він повинен терпіти, буває так, що тренер іншим гравцям надає перевагу", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Еден Азар у Реалі не зміг повністю розкритись через травматичність. Цього сезону бельгійський хавбек провів на полі лише 382 хвилини і відзначився асистом.

"Де зараз ті, хто повинен просити вибачення?": Куман отримав ультиматум перед фіналом у Києві, або Як Пеп допоміг Реалу