"Никогда в моей тренерской карьере не было такого, что я заставлял остаться игрока, который хочет уйти. Для меня здесь нет вопросов. Если игрок хочет уйти, он уйдет. В этом нет сомнений", – цитирует Анчелотти Marca .

"Проблема Азара – это тренер": Анчелотти больше не считает бельгийца звездой

Недавно стало известно, что Реал предложил Челси и Ньюкаслу присмотреться к варианту с покупкой Азара. Бельгиец в текущем сезоне имеет очень мало игрового времени – 403 минуты и один результативный пас.

Напомним, в 2019 году мадридцы приобрели Эдена в Челси за 115 млн евро. Полузащитник не оправдал ожиданий и сейчас оценивается в 25 млн.