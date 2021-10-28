Реал запропонував Челсі та Ньюкаслу придбати Едена Азара, повідомляє ESPN.

"Проблема Азара – це тренер": Анчелотті більше не вважає бельгійця зіркою

30-річний бельгієць не є ключовим гравцем команди, про що публічно натякнув головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті. Позбутись Едена мадридці намагтимуться вже під час зимового трансферного вікна.

У 2019-му Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро. Півзахисник не виправдав очікувань і зараз transfermarkt його оцінює у 25 млн.

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