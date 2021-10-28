Реал взимку спробує позбутись Азара – пропозицію підписати бельгійця вже отримали 2 клуби АПЛ
19:39 - Читать на русском
Півзахисник Реала Еден Азар має шанс повернутись на Туманний Альбіон.
Реал запропонував Челсі та Ньюкаслу придбати Едена Азара, повідомляє ESPN.
"Проблема Азара – це тренер": Анчелотті більше не вважає бельгійця зіркою
30-річний бельгієць не є ключовим гравцем команди, про що публічно натякнув головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті. Позбутись Едена мадридці намагтимуться вже під час зимового трансферного вікна.
У 2019-му Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро. Півзахисник не виправдав очікувань і зараз transfermarkt його оцінює у 25 млн.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter