Іспанський атакувальний хавбек Алекс Баена вийшов на пік і мріє про поїздку на Євро-2024.

Вільяреал розгромив Райо Вальєкано завдяки грандіозному перфомансу Баени. 22-річний іспанець віддав три асисти: розрізними передачами створив два голи для Сьорлота, а ще ідеально подав з кутового на голову Москері.

Алекс став найкращим асистентом Прімери – 12 результативних передач. Але головний його хайлайт вчора не завершився голом. Наприкінці матчу Баена почергово прокотив у центрі поля двох суперників – прокинув поміж ніг Валентіну та Лежену.

¡Lo que tú quieras, Baena! pic.twitter.com/mhVNRfbxGp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2024

Після мату Баена розповів журналістам, що дуже хоче поїхати на Євро-2024 зі збірною Іспанії. Окрім цього, Алекс заявив: "Грати за Барселону – одна моїх з головних мрій. Це найкраща команда у світі".

Як не згадати, що в минулому сезоні Баена мав конфлікт з зіркою Реала. Вальверде на парковці вдарив Алекса, але покарання не отримав.

Вільяреал захищений від дешевої втрати свого лідера. Баена має контракт до 2028-го, де прописана клаусула в розмірі 60 мільйонів євро.