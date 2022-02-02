"Перед приходом Газзаєва в Динамо я провів дуже хороший сезон 2009/10. Сьомін пішов у Локомотив, він прийшов, команда поїхала на збори в Австрію. Він мене щодня викликав до себе та питав про команду. Мені було якось дивно – є Саня Шовковський, інші старші хлопці. Якось каже: Ти розумієш, чому я тебе викликаю?" А для мене це було дивно.

"Пожив би у Москві трохи, покайфував": Алієв зізнався, що стримує його від переїзду в Росію

І тут Газзаєв каже: "Я хочу зробити тебе капітаном команди. Як ти на це дивишся? Я завжди у своїх командах сам призначаю капітана". А у нас Сашко Шовковський був. Я відповів: "Георгієвичу, якщо це ваше рішення, то я зроблю все, що від мене залежить". Він сказав: "Я хочу, щоб ти, як лідер, і Артем Мілевський мені допомагали, а я в певній мірі допоможу вам". Я відповів, що нема проблем.

Граємо на зборах товариський матч із Локомотивом, я виходжу капітаном команди і не забиваю пенальті. Ми зіграли 1:1. Потім він сказав, що хоче призначити мене капітаном на сезон.

Перша гра у нас була за Суперкубок із Ворсклою, капітаном був хтось інший. Ми прибуваємо на базу. І тут Газзаєв при всіх каже, що капітаном буде Мілевський. Я порадів, це мій друг. Але вийшов звідти злий. Михайлович (Суркіс – прим.) до мене підійшов і спитав, що сталося. Я йому так і сказав: "З цим під***сом я більше нічого не хочу мати". Суркіс каже: "Заспокійся, не кипи". Ну навіщо? Адже Газзаєв міг мене викликати і все пояснити. І тоді в нас почалося.

"Увесь час курив сигару": Мілевський пригадав, як Газзаєв зробив його капітаном Динамо

У матчі за Суперкубок я зламався на 19-й хвилині – порвав зв'язки гомілкостопу і опинився поза складом десь на 6-7 місяців. Починаються покупки. Він бачив, які у мене добрі стосунки із Суркісом – видно, це Газзаєва зачіпало, чи що.

Коли я повернувся до загальної групи, Газзаєв мені й хамив, і, взагалі, всяке казав... Він звик: я такий-от, а ви... Для мене він не тренер. Так, він виграв Суперкубок, Кубок УЄФА, чемпіонат Росії. Заради бога!

Я ненавидів його тренування, ми у футбол не грали. Ми просто бігали. У нього 10 людей тренуються, а решта – як фішки, він нікого не помічає. Я ж не в легку атлетику прийшов, щоби стільки бігати. Навіть коли Андрій Шевченко прийшов і побачив, як ми почали бігати, то сказав: "Й*б, ну куди це стільки?". Якщо ти граєш, то все добре, а як ні – то все.

Я Суркіса просив, щоб продав мене", – розповів Алієв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну