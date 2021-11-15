"Увесь час курив сигару": Мілевський пригадав, як Газзаєв зробив його капітаном Динамо
Колишній нападник Динамо Артем Мілевський розповів про те, як Валерій Газзаєв несподівано зробив його капітаном "біло-синіх".
"Ми приїжджаємо: два дні вихідних, тринадцять на зборах. Зрозуміло, що Київ, посиділи, два дні пролетіло і вже час їхати на тренування. Приїжджаємо на базу, Газзаєв каже: "Мілевський, піднімися!". Думаю, якийсь "зальот".
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Зрештою викликає Георгійович, а він увесь час курив сигару, накурено в номері. Ми привіталися і він такий: "Слухай, вирішив зробити тебе капітаном". Я про себе: "Фух, дякую, можна йти?". Потім щодня мене викликав до себе", – розповів Мілевський у програмі Коммент.шоу.
Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня 2021 року, записавши зворушливий відеоролик на своєму YouTube-каналі. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, а останнім клубом Мілевського був Минай.
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