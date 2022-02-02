"Перед приходом Газзаева в Динамо я провел очень хороший сезон 2009/10. Семин ушел в Локомотив, он пришел, команда поехала на сборы в Австрию. Он меня каждый день вызывал к себе и спрашивал о команде. Мне было как-то странно – есть Саня Шовковский, другие ребята постарше. Как-то говорит: "Ты понимаешь, почему я тебя вызываю?" А для меня это было странно.

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И тут Газзаев говорит: "Я хочу сделать тебя капитаном команды. Как ты на это смотришь? Я всегда в своих командах сам назначаю капитана". А у нас Саня Шовковский был. Я ответил: "Георгиевич, если это ваше решение, то я сделаю все, что от меня зависит". Он сказал: "Я хочу, чтобы ты, как лидер, и Артем Милевский мне помогали, а я в определенной степени помогу вам". Я ответил, что нет проблем.

Играем на сборах товарищеский матч с Локомотивом, я выхожу капитаном команды и не забиваю пенальти. Мы сыграли 1:1. Затем он сказал, что хочет назначить меня капитаном на сезон.

Первая игра у нас была за Суперкубок с Ворсклой, капитаном был кто-то другой. Мы прибываем на базу. И тут Газзаев при всех говорит, что капитаном будет Милевский. Я порадовался, это мой друг. Но вышел оттуда злой. Михайлович (Суркис – прим.) ко мне подошел и спросил, что произошло. Я ему так и сказал: "С этим пид***сом я больше ничего не хочу иметь". Суркис говорит: "Успокойся, не кипи". Ну зачем? Газзаев ведь мог меня вызвать и все объяснить. И тогда у нас началось.

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В матче за Суперкубок я сломался на 19-й минуте – порвал связки голеностопа и оказался вне команды где-то на 6-7 месяцев. Начинаются покупки. Он видел, какие у меня хорошие отношения с Суркисом – видно, это Газзаева задевало, что ли.

Когда я вернулся в общую группу, Газзаев мне и хамил, и, вообще, всякое говорил... Он привык: я такой вот, а вы... Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, чемпионат России. Ради бога!

Я ненавидел его тренировки, мы в футбол не играли. Мы просто бегали. У него 10 человек тренируются, а остальные – как фишки, он никого не замечает. Я ведь не в легкую атлетику пришел, чтобы столько бегать. Даже когда Андрей Шевченко пришел и увидел, как мы начали бегать, то сказал: "***, ну куда это столько?". Если ты играешь, то все хорошо, а если нет – все.

Я Суркиса просил, чтобы продал меня", – рассказал Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

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