"Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну

Інтерв’ю "Футбол 24" із колишнім захисником Дніпра, московського ЦСКА і збірної України.

Він першим здійняв над головою Кубок УЄФА, на три роки випередивши Анатолія Тимощука з його Зенітом, і на чотири роки – донецький Шахтар.

У той травневий вечір 2005-го Богдан Шершун так і не з’явився на полі лісабонського Жозе Алваладе, проте його ЦСКА впевнено переграв господарів поля – Спортінг – 3:1. Внесок українця у єврокубковий тріумф московської команди був чималим – він допоміг "армійцям" пробитися до фіналу.

Зараз Шершуну – 37. Він мріє про тренерську кар’єру і вже здобув відповідний диплом. А поки із пропозиціями скрутно, працює експертом та коментатором на футбольних поєдинках. І очікує свого шансу.

"Колись дивився фільми про Другу світову – на Донбасі те саме"

– Зважаючи на гарячий період між першим та другим турами президентських виборів, які новини ви читаєте частіше – футбольні чи все ж політичні?

– Та всім цікавлюся – футболом і політикою. Десь 50 на 50. Читаю, якщо трапляється цікава новина.

– Результати першого туру вас здивували?

– Напевно, так. Не очікував, що стільки людей проголосують за Зеленського.

– Чи виконали ви свій громадянський обов’язок? І як щодо другого туру?

– Я прописаний у Києві, проте на момент голосування перебував за кордоном. Планую проголосувати у другому турі.

– Кому збираєтеся віддати свій голос?

– Ще подумаю (Усміхається). До 21 квітня ще є час.

– Деякі футболісти та тренери активно долучилися до процесу. А як же "футбол – поза політикою"?

– Усе – взаємопов’язано. Бізнес, економіка, футбол. Тому фраза "футбол – поза політикою" – неактуальна.

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– Кілька років країна – в стані війни. Мирон Маркевич і чимало зірок ветеранської збірної України провідують наших воїнів на передовій. Ви теж там бували?

– Так. Неодноразово. Бував і в гарячих точках, і на передовій, і на "нулівці", і в тилу – всюди.

– Що найглибше закарбувалося в пам’яті із тих поїздок?

– Побачив, що йде справжня війна. Страшно. У дитинстві я дивився фільми про Другу світову. Те, що я побачив на Донбасі, нічим не відрізняється, в принципі. Справжня війна. Це мене, звичайно, дуже сильно вразило.

– Тим не менше, дехто вже підіймає питання відновлення міжнародних матчів між українськими та російськими командами…

– Зараз піднімати таке питання – недоцільно. Ми ж воюємо. Всі усе прекрасно розуміють – хто агресор. Зайві провокації і бійки між фанатами нікому не потрібні.

"Хто перший схопив гетри без дірок – тому пощастило"

– Ви народилися у місті, яке ніколи не мало команди Вищої ліги. Як полюбити футбол у Хмельницькому?

– У футбол грав мій батько. Він записав мене у футбольну школу, а також займався зі мною індивідуально. Тож футбол я полюбив з дитинства.

– На якому рівні виступав ваш батько?

– Він грав у союзній Другій лізі. Потім став суддею республіканської категорії. Працював на матчах все тієї ж Другої ліги.

– Як ви опинилися у Дніпрі?

– Брав участь у всеукраїнських турнірах – грав за Хмельницький. Мене помітили дніпропетровські спеціалісти і запросили у спортінтернат Дніпра.

– Це – середина 90-х, тотальна бідність. Які умови для талановитої молоді існували в Дніпрі?

– Тодішні умови, звісно, не йдуть у жодне порівняння із теперішніми. Поля, м’ячі – все старе. Газони перебували у жахливому стані, трави практично не було у нашому спортінтернаті. У ті часи ще ніхто не знав, що таке штучне поле. Але що нам залишалося робити? Ми виходили і грали. Пригадую, тренувалися у спортзалі – на паркеті.

– У 1997-му вас підпустили до першої команди. Як "старики" зустріли новачка?

– Зі спортінтернату я спершу потрапив у "дубль" Дніпра. А вже згодом В’ячеслав Грозний почав долучати мене до тренувань з основним складом. Тоді у Дніпрі була зіркова команда. З Динамо перейшли Шаран, Ковалець, Мізін, ворота захищав Близнюк, у півзахисті діяв Полунін. Дуже пристойний склад!

– І все ж Дніпро не хапав зірок з неба…

– Причина – відчутний фінансовий провал клубу. Змінився власник – основним спонсором став ПриватБанк. Поки оформляли документи, була невизначеність, яка призвела до спаду в результатах команди.

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Пішла ставка на молодь. Ми почали грати в основному складі – я, Назаренко, Ротань… Ось так починали. Важко було грати на такому рівні, але прописку у Вищій лізі вдалося зберегти. З часом Дніпро повернувся на високі місця.

– Влітку 1998-го ослаблений Дніпро приїхав до Києва і сенсаційно обіграв Динамо з рахунком 3:2. Пригадуєте той матч?

– Так, дуже добре пам’ятаю. Грали на стадіоні Динамо. У киян був зірковий склад. На мою думку, команда Лобановського недооцінила Дніпро. Плюс – нам фартило. Ми створили небагато моментів, але залетіло усе (Усміхається).

– Ви пограли у нижчих лігах – за Дніпро-2 та Дніпро-3…

– Так, за Дніпро-3 я грав у Другій лізі, через день-два виходив за Дніпро-2 у Першій лізі, а потім потрапляв у заявку першої команди. Практики – предостатньо.

– Особлива історія з тих часів знайдеться?

– Все крутилося навколо бідності. На футболках, наприклад, не було прізвищ гравців. Привозили форму в роздягальню: хто перший схопив бутси і гетри без дірок – тому пощастило. Ось так було… Зараз дивлюся на умови, в яких навчаються таланти академій Динамо та Шахтаря, – усі якісно екіпіровані, всюди – штучні поля. Тільки займайся футболом.

"Газзаєв – агресивний. Голими руками робив фреш із апельсинів"

– У 2002-му ви підписали контракт із московським ЦСКА. Яку суму виклали за ваш трансфер?

– Ситуація. Я відіграв на чемпіонаті Європи U-19 у Німеччині – ми посіли друге місце. Мною зацікавилася Баварія, розпочалися переговори з Дніпром. Наскільки я зрозумів, вони не домовилися щодо ціни. Ви ж знаєте власника Дніпра (Усміхається). Ігор Валерійович (Коломойський, – Футбол 24) – такий категоричний. Сказав і не відступає.

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А потім мені зателефонували з Москви і запросили у ЦСКА. Їхній селекціонер також бачив мене на юнацькому чемпіонаті Європи. Я до цього запрошення поставився несерйозно. Відповів, мовляв, вже домовився продовжити контракт із Дніпром. "Приїдь у Москву хоча б на два дні, подивися. І тоді сам приймеш рішення", – сказали мені.

Я поїхав, зустрівся з Гінером, Газзаєвим. Поспілкувався. Побачив, що це – серйозний клуб з амбіційним президентом і високими завданнями. У підсумку вирішив таки перейти у ЦСКА. Щодо суми трансферу – конкретно нічого не знаю. Чув лише, що росіяни пропонували одну суму, а Коломойський відповів: "Ви що, знущаєтесь? Мені Баварія давала вдвічі більше". Хтозна, на якій сумі вони домовились.

– Уявляли, як могла б скластися ваша кар’єра, якби ви опинилися у Баварії?

– (Усміхається) 19 років – це ще не такий зрілий вік. Не знаю навіть. Могло бути краще, а могло бути й гірше. Міг грати у Баварії, або ж загубитися десь – у Німеччині складно. Хоча ось Воронін поїхав у ранньому віці, у 15 років, і став зіркою німецького футболу, виступав у хороших клубах. Проте більшість хлопців там не заграли.

– У той період ЦСКА ще не оговтався від трагічної загибелі українського голкіпера Сергія Перхуна…

– Я стежив за ситуацією в ЦСКА, адже там грав наш Роман Монарьов, з яким перетиналися у збірній України. А Перхун… Є відео цього сумнозвісного зіткнення. Мені потім хлопці розповідали, що Сергія не можна було одразу перевозити у літаку. Йому стало тільки гірше, він впав у кому.

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Ми чудово зналися – разом виступали у Дніпрі. Він грав і за "дубль", і за першу команду, хоча голкіперів було вдосталь і проводилася ротація. Запам’ятався мені дуже спокійним, талановитим гравцем. Після переходу в ЦСКА настав його зоряний час. Уболівальники захоплювалися грою Перхуна.

– Будун Будунов. Ви перетиналися з ним на полі. Який він?

– Своєю фігурою Будунов нагадує не футболіста, а борця. Такий міцний дагестанець. Те зіткнення із Перхуном – ігровий момент. Обидва не злякалися і пішли на м’яч до кінця. Я не думаю, що Будунов хотів травмувати голкіпера.

Таких епізодів у футболі – дуже багато. Згадайте хоча б випадок Гусєв – Бойко. Як на мене, там удар був навіть серйозніший. Або нещодавній матч Олімпік – Динамо. Голкіпер замість м’яча “виніс" голову Гармаша.

– У яких регіонах Росії грати найважче?

– Важко доводилося у Владивостоку – дуже довгі перельоти. В Елісті і Волгограді було спекотно. А у Владикавказі та Махачкалі – особливі вболівальники.

– Матчі із грозненським Тереком на його території пригадуєте?

– Коли я виступав за ЦСКА, матчі у Грозному ще не проводилися. На той момент там було неспокійно і небезпечно. Грали у якомусь місті за 30 кілометрів від Грозного. Там спокійно було. Нас зустрічала охорона з автоматами. Готель, у якому зупинялися, також охоронявся.

– В атаці ЦСКА діяв Івіца Оліч, який згодом виступав за Гамбург, Вольфсбург, Баварію і став легендою збірної Хорватії…

– Ми з ним нещодавно зустрічалися на Кубку Легенд у Тбілісі. Приємно було поспілкуватися. Пригадали ті часи у ЦСКА – як вигравали чемпіонат і Кубок Росії, Кубок УЄФА. На той момент "армійці" перемагали всюди.

– Був ще один особливий форвард – Вагнер Лав.

– О, це нападник високого рівня! Свого часу, при тренері Дунзі, він був основним форвардом збірної Бразилії. Швидкість, координація, індивідуальна техніка – у нього є все.

– Бразильці люблять пофілонити, особливо коли опиняються в наших широтах…

– Скажу так: вони вміли відпочивати, але вміли й працювати. Колись я також вважав, що бразильці – ледачі. Але на тренуваннях вони першими пробігали тест Купера. Вагнер – молодець. Він працював на "износ". Міг погуляти, почудити, але в плані футболу залишався професіоналом.

– Ви згадали про тест Купера. Валерій Газзаєв, тодішній наставник ЦСКА, дійсно полюбляв надзвичайні навантаження. Чи траплялися випадки, коли окремих футболістів доводилося "відкачувати"?

– Були такі хлопці, звичайно. Із навантажень виділив би вправу – 6 по 1200 метрів. Пробігаєш 1200 на час, пауза в кілька хвилин – і знову те саме. На цьому тесті, найважчому у Газзаєва, витримували далеко не всі. Але намагалися бігти – хоча б у якомусь темпі…

– Чи міг розлючений Газзаєв запустити чимось у роздягальні, а-ля сер Алекс?

– Чому "міг"? Він часто це робив (Сміється). Пригадую, граємо з Пармою на її полі. Рахунок нас влаштовує, але на останній хвилині пропускаємо від Адріано або Муту – вже не пам’ятаю. ЦСКА не пройшов у наступний раунд. У роздягальні, звісно, пляшки із водою літали туди-сюди. Газзаєв – агресивний. Голими руками робив фреш із апельсинів. Міг піти в душ у костюмі. Я такого ніколи не бачив.

– Тобто, Кварцяний скромно курить у куточку?

– (Сміється) Чимось вони схожі, хоча Валерій Георгійович – із Північного Кавказу. Там ду-у-уже гарячий народ.

"На ЧС мене не взяли, Блохін нічого не пояснював"

– Якщо переглянути рахунки, з якими ЦСКА перемагав на шляху до фіналу Кубка УЄФА-2005, може скластися враження, що єврокубковий тріумф дався "армійцям" доволі легко. Як було насправді?

– Насправді було дуже важко. Пригадую наші матчі з Бенфікою в 1/16 фіналу. У Краснодарі ми виграли – 2:0. Хороший гандикап вдалося відстояти у Лісабоні – 1:1. А ось проти Партизана нам реально пощастило. І хоча ЦСКА виграв на власному полі (2:0), у Сербії біля наших воріт створили дуже багато небезпечних моментів. Заледве вдалося звести матч унічию – 1:1.

Осер! 4:0 – перемагаємо вдома, але на виїзді "горимо" 0:2 вже у першому таймі. Тільки візуально здається, що було легко. Хіба що у півфіналі більш-менш спокійно пройшли Парму. У вирішальному матчі – знову проблеми. Грали фінал на стадіоні Спортінга, ще й пропустили першими…

– У тому матчі ви на полі не з'явилися. Чому?

– Я відіграв на стадіях 1/16 та 1/8 фіналу, а потім отримав травму у чемпіонаті Росії. До фіналу так і не встиг повністю відновитися.

– Наскільки щедрими виявилися премії від керівництва ЦСКА за здобуття Кубка УЄФА?

– Достатньо щедрими, як на той час.

– Що можна було собі дозволити за ці гроші?

– Квартиру у Москві. Трикімнатну.

– Попри успіхи із ЦСКА, за збірну України ви зіграли зовсім мало – лише 4 матчі. Чому Блохін на вас не розраховував?

– Мені було образливо, адже на той момент перебував у хорошій формі. Плюс – у Дніпро повернувся не в останню чергу тому, що хотів перебувати у полі зору тренерського штабу збірної і поїхати на ЧС-2006. Наша пара з Русолом діяла надійно – Дніпро пропускав менше від усіх. У другому колі нам забили тільки тричі, та й те – зі стандартів. І все ж у Німеччину я не поїхав. Було дивно…

– Олег Володимирович нічого вам не пояснював?

– Ні.

– Коли повернулися у Дніпро, вам було лише 24 роки. Не виникало думки, що таким переходом ви понижуєте для себе високу планку, взяту із ЦСКА?

– Розкажу вам про ситуацію, яка виникла у ЦСКА. Газзаєв, як відомо, поєднував клуб із посадою головного тренера збірної Росії. Запросив мене на розмову: "Я хочу, щоб ти прийняв російське громадянство – будеш постійно викликатися у збірну Росії". Відповів йому відмовою. Я ж – українець. Завжди мріяв про те, щоб грати у збірній України.

Після цієї розмови у мене поменшало ігрової практики. У ЦСКА почали награвати для збірної лінію у три захисники – Ігнашевіч та брати Березуцькі. Газзаєв відпрацьовував свою схему. Звісно, що, обираючи між українцем і росіянином, він віддавав перевагу останньому.

– У Дніпрі ви перетнулися з Олександром Рикуном. Відомо, що тодішній наставник команди Олег Протасов мав регулярні претензії до плеймейкера через недотримання спортивного режиму. Розкажіть про це…

– Всі знають про Сашу Рикуна. Це не секрет, що він був дуже талановитим футболістом, але не товаришував із режимом. Олег Валерійович попередив його раз, потім вдруге… Кілька разів пробачав.

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В один прекрасний момент, коли команда поверталася зі зборів у Туреччині, Протасов попросив Рикуна підрежимити – нас очікував заїзд перед грою. У домовлений час Саша на базу не приїхав. Це було вже третє серйозне порушення. Олег Валерійович відправив його у "дубль" чи ще кудись – вже не пам'ятаю.

– Тодішня команда запам'яталася несподіваними єврокубковими фіаско – вилітали від швейцарської Беллінцони, шотландського Абердіна. Чому?

– Напевно, Дніпру ще бракувало єврокубкового досвіду. Точніше, багатьом гравцям із того складу. Це – психологія. З тією ж Беллінцоною стільки разів пробили по воротах, обстукали стійки-перекладини – повинні були перемагати 6:0 або 6:1.

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– Потім у вашій кар’єрі був етап київського Арсенала. Президент "канонірів" Вадим Рабінович – футбольна людина? Які у вас склалися враження?

– Можу сказати, що Вадим Зіновійович запросив хорошого спеціаліста на посаду головного тренера. Мова про Леоніда Кучука. Ми тоді видали один із найкращих результатів за всю історію Арсенала – посіли 5-те місце і потрапили у єврокубки. Лише нещасний випадок імені Матуку завадив нам продовжити боротьбу у груповому етапі Ліги Європи. Як бачимо, Рабінович вгадав із тренером. Після цього Кучук пішов на підвищення – у Кубань, яку вивів у фінал Кубка Росії. А ще привів московський Локомотив до "бронзи".

– Арсенал вилетів із єврокубків через нечувану халатність. Як футболісти пережили цей шок?

– Я не знаю, хто там займався цим питанням. До футболістів – жодних претензій. Ми зробили все, що змогли.

– У Кривбасі ви долучилися до феноменального явища – грошей не було взагалі, але команда перемагала раз за разом.

– У 2012-му в Арсеналі почалися проблеми, зміна керівництва. Я вирішив перейти у Кривбас – чимало футболістів із Дніпра там грали. Вийшло так, що найкращі результати показали після того, як нам припинили виплачувати гроші (Усміхається). Ми до останнього сподівалися, що команду збережуть. Нам обіцяли, але…

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Півроку Кривбас грав безкоштовно. Ми з власної кишені оплачували харчування. На базі не було гарячої води. Складна ситуація. Прикро, що стільки клубів зникло хороших… Такий чемпіонат був потужний, а зараз дивишся – печаль. У Другій лізі футболісти грають за якихось 200 доларів. Кошмар.

– Останнім клубом у вашій кар’єрі була Волинь. Про фортелі Кварцяного вже всі усе знають. Чи ні?

– Я вже, по-моєму, десь розповідав про молодого хлопця, який отримав червону картку у матчі з Дніпром. На момент вилучення рахунок був нічийний. У меншості Волинь пропустила двічі і поступилася. Кварцяний зайшов у роздягальню і одразу побіг до бідолахи. Почалися бої без правил (Усміхається).

– Віталія Володимировича відтягували всією командою?

– Так. Добре, що поруч сидів капітан Ванче Шиков. Він встиг заспокоїти тренера.

– Яким був день, коли ви прийняли рішення закінчити кар'єру?

– Такого конкретного дня у мене не було. Все сталося поступово і плавно – упродовж одного-двох місяців. Вирішив не мучити ані футбол, ані себе. Не збирався догравати у Першій чи Другій лізі. У мене ще був варіант із Динамо (Тбілісі), але агенти не домовилися.

– Чим живете зараз?

– Подався експертом на 2+2, підписавши договір на цей сезон. Коментую матчі на каналі MEGOGO. А ще закінчив тренерські курси. Вже мав варіанти працевлаштування у Першій та Другій лігах, але наразі відкритий до нових пропозицій.

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