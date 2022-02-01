"У мене досі є російський паспорт, але я громадянин України (Алієв народився в Хабаровську – прим.). Конфлікт між Росією і Україною на мене не вплинув. Мені дуже шкода тих людей, які загинули. Я ніколи в політику не ліз, бо я в ній не розуміюся. У мене живуть батьки в Росії, я там народився, це назавжди залишиться зі мною.

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Я ніколи не був прихильником того, що політика лізе в спорт. У Росії політика не лізе в спорт, чому в нас лізе? У нас нема ніякого виду спорту, взагалі. Футбол вбили, повністю. Динамо і Шахтар виходять у Європу – що ми там показуємо? Жодного гола за 4 гри в ЛЧ – це ганьба.

Політики, займайтеся своєю справою, навіщо ви вбиваєте спорт? От чим вони займаються, б'ються там? Я дивлюся на цього Ківу, чи як його, то сміюся просто. Тут плакати треба.

Росія чи Україна? Україна – це мій дім, я тут живу 21 рік, тут народилися мої діти, я грав за збірну, співав Гімн України, тримав руку на серці. Так, були певні пропозиції з Росії, але я залишився тут. Якби я був мільйонером, поїхав би у Москву, пожив трохи, покайфував, але там треба дуже багато грошей. Що мені робити там, чим займатися? У мене все тут – друзі, діти, все тут", – розповів Алієв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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