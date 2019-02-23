toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя

18:50 228
Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя
Роман Зозуля в матчі Альбасете – Ов'єдо: той самий скандальний гольовий епізод
Тарас Котів Тарас Котів

Альбасете приймав Ов'єдо у 27-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Лідер Сегунди, у стартовому складі якого вийшов Роман Зозуля, постраждав від суддівських рішень на очах президента Королівської федерації футболу.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 27-й тур

Альбасете – Ов'єдо – 0:0

Першого удару в матчі завдав саме Зозуля. Роман поборовся з кількома захисниками і пробив здалеку – не дуже складно для воротаря. Красивим, і вже можна вважати фірмовим, пасом п'ятою він розігнав атаку в центрі поля, яку сам і завершити спробував – судді зафіксували офсайд. Партнер по атаці Манай отримав розкішний пас зі своєї половини, але воротаря переграти не зумів і на добиванні зіграв не найкраще.

Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – історія про подвиг і професіоналізм

Зозуля забив на 6-й, замкнувши простріл з правого флангу, але арбітр скасував взяття воріт. Звісно, екс-дніпрянин міг і краще пробити, але й "рефері ухвалив суперечливе рішення". Навіть коментатор не міг зрозуміти, чому було зафіксовано гру рукою – м'яч потрапив у неї зовсім випадково після не зовсім вдалого удару в падінні. А чому там жовта, взагалі загадка. Це 5-е попередження для Романа, тому він пропустить виїзну гру з Кадісом.

Згодом Барсенас нагадав, що Ов'єдо прибув на матч. Крутий дальній удар – поперечка аж затрусилася. Альба відповіли своїм пострілом, і знову воротар на місці. Зозулю штовхнули у штрафному – лише кутовий, вважає суддя. Після подачі Роман пробиває метрів з 11, захисники блокують. На повторі видно, що як мінімум один з них відбив удар рукою, але знову не пенальті. Гандбол іспанські рефері помічають тільки в Зозулі? Відзначимо, що матч відвідав президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

На старті другого тайму Альбасете знову забив, але й тут рефері скасував гол. Офсайд у Бели, який віддавав гольовий пас, таки був. Тим часом Ов'єдо знову влучив у каркас воріт. Після виграної верхової боротьби снаряд облизав стійку. Гості почали діяти гостріше після перерви, і ось уже воротар і капітан Томеу Надаль знову врятував лідерів Сегунди після удару головою.

Після заміни Манажа господарі трохи ожили. Акунья, який вийшов замість Роя, міг замикати простріл з правого флангу, але свій же Зозуля завадив йому пробити. Згодом ривок українця на чужій половині гальмував суперник двома руками – досить виправдана жовта, якщо говорити про рішення захисника Ов'єдо, а ось Романа в цьому матчі зупиняли грубими методами вже не вперше.

Бела пробивав головою з близької відстані – не проблема для надійного кіпера гостей. Зозуля вирішив змінити свою роль і віддав класний навісний пас на Акунью, утім партнер не зумів належно пробити. Альбасете провів 3 компенсовані хвилини в атаці, але успіху не домігся.

Альбасете набирає 50 очок, відтак 4 найближчі переслідувачі мають шанс зрівнятись або й перегнати лідера Сегунди, коли зіграють свої матчі. В Ов'єдо стає 43 бали, і це 6-е місце, яке дає право грати у плей-офф за право вийти у Прімеру.

Зозуля: В Іспанії не розуміють, як український футболіст може викладати фото з риболовлі в Ростові

Теги
Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Збірна України Головне Ов'єдо Ов'єдо Сегунда Тарас Котів Альбасете Альбасете Луїс Рубіалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Лестер Сіті
19:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук