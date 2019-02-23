Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя

Альбасете приймав Ов'єдо у 27-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Лідер Сегунди, у стартовому складі якого вийшов Роман Зозуля, постраждав від суддівських рішень на очах президента Королівської федерації футболу.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 27-й тур

Альбасете – Ов'єдо – 0:0

Першого удару в матчі завдав саме Зозуля. Роман поборовся з кількома захисниками і пробив здалеку – не дуже складно для воротаря. Красивим, і вже можна вважати фірмовим, пасом п'ятою він розігнав атаку в центрі поля, яку сам і завершити спробував – судді зафіксували офсайд. Партнер по атаці Манай отримав розкішний пас зі своєї половини, але воротаря переграти не зумів і на добиванні зіграв не найкраще.

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Зозуля забив на 6-й, замкнувши простріл з правого флангу, але арбітр скасував взяття воріт. Звісно, екс-дніпрянин міг і краще пробити, але й "рефері ухвалив суперечливе рішення". Навіть коментатор не міг зрозуміти, чому було зафіксовано гру рукою – м'яч потрапив у неї зовсім випадково після не зовсім вдалого удару в падінні. А чому там жовта, взагалі загадка. Це 5-е попередження для Романа, тому він пропустить виїзну гру з Кадісом.

Згодом Барсенас нагадав, що Ов'єдо прибув на матч. Крутий дальній удар – поперечка аж затрусилася. Альба відповіли своїм пострілом, і знову воротар на місці. Зозулю штовхнули у штрафному – лише кутовий, вважає суддя. Після подачі Роман пробиває метрів з 11, захисники блокують. На повторі видно, що як мінімум один з них відбив удар рукою, але знову не пенальті. Гандбол іспанські рефері помічають тільки в Зозулі? Відзначимо, що матч відвідав президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

На старті другого тайму Альбасете знову забив, але й тут рефері скасував гол. Офсайд у Бели, який віддавав гольовий пас, таки був. Тим часом Ов'єдо знову влучив у каркас воріт. Після виграної верхової боротьби снаряд облизав стійку. Гості почали діяти гостріше після перерви, і ось уже воротар і капітан Томеу Надаль знову врятував лідерів Сегунди після удару головою.

Після заміни Манажа господарі трохи ожили. Акунья, який вийшов замість Роя, міг замикати простріл з правого флангу, але свій же Зозуля завадив йому пробити. Згодом ривок українця на чужій половині гальмував суперник двома руками – досить виправдана жовта, якщо говорити про рішення захисника Ов'єдо, а ось Романа в цьому матчі зупиняли грубими методами вже не вперше.

Бела пробивав головою з близької відстані – не проблема для надійного кіпера гостей. Зозуля вирішив змінити свою роль і віддав класний навісний пас на Акунью, утім партнер не зумів належно пробити. Альбасете провів 3 компенсовані хвилини в атаці, але успіху не домігся.

Альбасете набирає 50 очок, відтак 4 найближчі переслідувачі мають шанс зрівнятись або й перегнати лідера Сегунди, коли зіграють свої матчі. В Ов'єдо стає 43 бали, і це 6-е місце, яке дає право грати у плей-офф за право вийти у Прімеру.

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