Зозуля – про Зінченка: В Іспанії не розуміють, як український футболіст може викладати фото з риболовлі в Ростові

Форвард Альбасете прокоментував скандальну світлину хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка з риболовлі в Росії.

"Звісно знають про ситуацію в Україні. У нас щотижня є командні обіди або вечері, хлопці завжди запитують, обговорюємо якісь моменти. Буває, ставлять незручні питання, навіть не знаю, що відповідати.

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Наприклад, запитують: "У вас же війна, на вас напали росіяни, це ми всі знаємо. А як може ваш футболіст переходити в Росію? Як футболіст може поїхати на риболовлю і виставити фотографію з Ростова?" Я не знаю, як на це відповідати.

Вони кажуть, що це публічні особи, на них багато підписані. Інші люди починають думати: "Та яка війна, якщо людина їде на риболовлю в Росію?" Чесно, не знаю, як на ці питання відповідати. Буває, прокручують ці питання в голові, все одно не знаю, як відповісти", – сказав Зозуля програмі Циганик LIVE.

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