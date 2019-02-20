toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Зозуля – про Зінченка: В Іспанії не розуміють, як український футболіст може викладати фото з риболовлі в Ростові

06:30 1634 Читать на русском
Зозуля – про Зінченка: В Іспанії не розуміють, як український футболіст може викладати фото з риболовлі в Ростові
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете прокоментував скандальну світлину хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка з риболовлі в Росії.

"Звісно знають про ситуацію в Україні. У нас щотижня є командні обіди або вечері, хлопці завжди запитують, обговорюємо якісь моменти. Буває, ставлять незручні питання, навіть не знаю, що відповідати.

Зінченко порибалив у Росії та передав привіт Вацку

Наприклад, запитують: "У вас же війна, на вас напали росіяни, це ми всі знаємо. А як може ваш футболіст переходити в Росію? Як футболіст може поїхати на риболовлю і виставити фотографію з Ростова?" Я не знаю, як на це відповідати.

Вони кажуть, що це публічні особи, на них багато підписані. Інші люди починають думати: "Та яка війна, якщо людина їде на риболовлю в Росію?" Чесно, не знаю, як на ці питання відповідати. Буває, прокручують ці питання в голові, все одно не знаю, як відповісти", – сказав Зозуля програмі Циганик LIVE.

"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф Рінкона

Теги
Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Ігор Циганик Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо
    Україна — 19 лют4528 Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо
13
год
:
39
хв
Шальке
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук