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Альбасете не смог одолеть Овьедо – Зозуля потерял гол и получил спорную дисквалификацию на глазах VIP-гостя

19:15 262 Читати українською
Альбасете не смог одолеть Овьедо – Зозуля потерял гол и получил спорную дисквалификацию на глазах VIP-гостя
Роман Зозуля в матче Альбасете – Овьедо: тот самый скандальный голевой эпизод
Тарас Котив Тарас Котив

Альбасете принимал Овьедо в 27-м туре второго дивизиона чемпионата Испании. Лидер Сегунды, в стартовом составе которого вышел Роман Зозуля, пострадал от судейских решений на глазах президента Королевской федерации футбола.

Испания. Сегунда 2018/19, 27-й тур

Альбасете – Овьедо – 0:0

Первый удар в матче нанес именно Зозуля. Роман поборолся с несколькими защитниками и пробил издали – не очень сложно для вратаря. Красивым, и уже можно считать фирменным, пасом пяткой он разогнал атаку в центре поля, которую сам и завершить попробовал – судьи зафиксировали офсайд. Партнер по атаке Манай получил роскошный пас со своей половины, но вратаря переиграть не сумел и на добивании сыграл не лучшим образом.

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Зозуля забил на 6-й, замкнув прострел с правого фланга, но арбитр отменил взятие ворот. Конечно, экс-днепрянин мог и получше пробить, но и "рефери принял противоречивое решение". Даже комментатор не мог понять, почему была зафиксирована умышленная игра рукой – мяч попал в нее совершенно случайно после не совсем удачного удара в падении. А почему там желтая, вообще загадка. Это 5-е предупреждение для Романа, поэтому он пропустит следующую выездную игру с Кадисом.

Впоследствии Барсенас напомнил, что Овьедо прибыл на матч. Крутой дальний удар – перекладина даже затряслась. Альба ответили своим выстрелом, и снова вратарь на месте. Зозулю толкнули в штрафной – лишь угловой, считает судья. После подачи Роман пробивает метров с 11, защитники блокируют. На повторе видно, что как минимум один из них отразил удар рукой, но опять не пенальти. Гандбол испанские рефери замечают только у Зозули? Отметим, что матч посетил президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

На старте второго тайма Альбасете снова забил, но и здесь рефери отменил гол. Офсайд у Белы, который отдавал голевой пас, таки был. Между тем Овьедо снова попал в каркас ворот. После выигранной верховой борьбы снаряд облизал стойку. Гости начали действовать острее после перерыва, и вот уже вратарь и капитан Томеу Надаль снова спас лидеров Сегунды после удара головой.

После замены Манажа хозяева немного ожили. Акунья, вышедший вместо Роя, мог замыкать прострел с правого фланга, но свой же Зозуля помешал ему пробить. Затем рывок украинца на чужой половине притормозил соперник двумя руками – достаточно оправданная желтая, если говорить о решении защитника Овьедо, а вот Романа в этом матче останавливали грубыми методами уже не впервые.

Бела пробивал головой с близкого расстояния – не проблема для надежного голкипера гостей. Зозуля решил изменить свою роль и отдал классный навесной пас на Акунью, впрочем партнер не сумел должным образом пробить. Альбасете провел 3 компенсированные минуты в атаке, но успеха не добился.

Команда Зозули набирает 50 очков, поэтому 4 ближайших преследователя имеют шанс сравняться или даже обогнать лидера Сегунды, когда сыграют свои матчи. У Овьедо становится 43 балла, и это 6-е место, дающее право играть в плей-офф за право выйти в Примеру.

Статистика и оценка Зозули

Роман провел очередной неплохой матч, но его не назовешь одним из лучших в сезоне для форварда Альбасете. Судья судьей, но экс-форвард Динамо обязан был забивать в том скандальном эпизоде. Момент, который снизил оценку от Sofascore. На старте встречи Зозуля был лидером на поле и имел 2-й наивысший балл (7,1). Завершил матч с баллом 6,7. Это лучше, чем у 4-х партнеров и 7-и соперников.

Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, Овьедо

Украинский нападающий выиграл 8 из 14-и единоборств, заработал на себе 4 фола (мог больше, но судьи были слишком уж суровыми). Точность передач была выше средних показателей по сезону (73%), из них 1 ключевой пас. Стопроцентная успешность в дриблинге и дальних передачах (по одной попытке). Зозуля упустил 1 супермомент и далеко не впервые вошел в топ-5 лучших игроков матча по двум показателям: самый быстрый рывок (31,3 км/ч) и пробег (11,1 км).

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Главное Овьедо Овьедо Сегунда Тарас Котив Альбасете Альбасете Луис Рубиалес Роман Зозуля Роман Зозуля Сборная Украины
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