Зозуля у матчі з Ов'єдо намагається зміцнити лідерство Альбасете – пряма трансляція поєдинку

В матчі 27 туру іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі приймає Ов'єдо. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Роман Зозуля потрапив у стартовий склад Альбасете на поєдинок 27 туру Сегунди проти Ов'єдо.

У останніх 4-х матчах Альбасете здобув 3 перемоги, а в минулому турі українець з партнерами не змогли здолати Сарагосу (0:0). Сьогодні "механічний сир" спробує повернутись на переможний шлях.

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Матч Альбасете – Ов'єдо розпочнеться о 17:00. Після 26 турів команда Романа Зозулі набрала 49 очок та лідирує в чемпіонаті, випереджаючи на 1 пункт Малагу Євгена Селезньова та Осасуну. Ов'єдо на 6-й позиції (42 очки).

Альбасете – Ов'єдо: пряма відеотрансляція: