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Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – від подвигу до професіоналізму

12:45 1080 Читать на русском
Зозуля і Селезньов в Іспанії: лідери-сусіди на протилежних полюсах зарплат – від подвигу до професіоналізму
Євген Селезньов забив дебютний гол за Малагу, але його скасували
Тарас Котів Тарас Котів

Роман Зозуля та Євген Селезньов були на слуху під час матчів 26-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Два українські екс-форварди Дніпра постраждали від суддівських рішень, але опинились на вершині Сегунди.

Зозуля – лідер та ікона Альбасете, або Чи був фол Романа в моменті з голом

Роман вчергове відіграв пристойний матч за формою, але не результатом. Цього разу його дії мали прямий вплив на результат лідера Сегунди. Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але міг зробити значно більше, а вболівальники тут просто знову віддали належне тому, як наш форвард віддає всього себе від штрафного до штрафного. Промахи 29-річного українця та неймовірна гра воротаря Сарагоси не дозволили команді Раміса зміцнити свої позиції на вершині. Утім "механічний сир" продовжує творити історичні дива: тричі поспіль утримувати 1-е місце Сегунди – такого за час існування цього скромного клубу ще ніколи не було!

Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозою

Про дивне суддівство стосовно Романа було сказано безліч разів і на сторінках іспанської преси, і на "Футбол 24". Неоднозначний епізод, який викликав ще одну полеміку, стався і в Сарагосі. Під час подачі кутового екс-нападник збірної України зійшовся в дуелі з захисником господарів, а поруч партнер виграв верхову боротьбу і відправив снаряд у сітку. Обидва тримали один одного за руки, тож вирішити, що це фол в атаці, було надзвичайно складно. Утім більшість загальнонаціональних видань вважають, що рефері справедливо скасував гол.

Як би там не було, а Зозуля продовжує залишатись лідером на полі та іконою для вболівальників. Алавес, Хетафе та інші клуби Прімери були готові платити більше і пропонували миттєве підвищення в класі, та українець надто вжився у свою надважливу роль (можливо, в жодній іншій своїй команді він не був таким корисним і цінним). Усе йде до того, що Роман повернеться в еліту іспанського футболу, але тільки з Альбасете.

"Від неприйняття в Райо до ідола Альби". З таким заголовом у своїй статті провідне мадридське видання AS описує ситуацію українця в Іспанії. Журналіст Хуан Мануель Севілья говорить про лідерські якості та культовий статус найкращого бомбардира Альбасете в минулому сезоні. Для керівництва клубу перепідписання Зозулі "буде пріоритетним завданням на найближчий період".

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Селезньов – "примха тренера" Малаги чи зразок професіоналізму, або Чому дебютний гол Євген скасували

Ситуація іншого екс-дніпрянина далека від ідеалу. Так, потрібно трохи часу і ще більше праці, але Селезньову не вистачає скромності та жертовності на полі, і фанати "анчоусів" це помічають. Одна справа, коли ти розмахуєш руками, кричиш до суддів, десь не дограєш епізод, але вирішуєш свої гольові ситуації та приносиш очки своїй команд. А зовсім інша, коли ти не у формі, не можеш по декілька турів знайти хоча б позицію для удару, однак поводишся як зірка першої величини і султан.

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Фанати Малаги – дуже вимогливі хлопці. Вони пам'ятають, як їхній клуб зовсім нещодавно грав у Лізі чемпіонів і був претендентом на звання головної третьої сили. Вони продовжують нещадно критикувати Євгена, не менш суворі й андалусійскі ЗМІ. Перебір жовтих карток Бланко-Лещука дав шанс Селезньову дебютувати в основі. Сказати, що він використав його сповна, буде значним перебільшенням. Diario Sur виписало 31-річному новачку найгірший бал 5: "Спершу показав свою силу в атаці, але з кожною хвилиною цього ставало все менше і менше, поки його не замінили".

Не краще оцінили й іншого форварда Харпера (5 балів отримали ще декілька виконавців). Видання згадує про анульований гол українця. Тут Селезньов був у своїй стихії. Виграв верховий м'яч, красиво переграв воротаря. Однак боковий суддя зафіксував офсайд (якщо він і був, то крихітний), а ще піренейські ЗМІ пишуть про фол в атаці. Епізод доволі суперечливий. Прикро в такий спосіб втрачати дебютний гол, адже сам нападник свою боротьбу з тріо захисників виграв чисто.

Прискіпливі фанати дорікають Євгену, що той прийшов у команду тільки тому, що став "примхою головного тренера Муньїса", свого давнього знаймого по Дніпру. Слабка інтенсивність, проблеми з атакувальною грою, програні єдиноборства. Ніби й бачиш бажання, але з продуктивністю досі великі проблеми. Водночас можна відзначити цікавий факт. Відколи Селезньов перебрався і дебютував у складі Малаги, команда не програла жодного з 5-и матчів і вийшла на 2-у сходинку Сегунди – відразу за Альбасете. Щоправда тільки в одному поєдинку вдалось забити більше гола.

Не все так жахливо і у стосунках з фанатами. Зумів Євген навіть певною мірою вразити вболівальників Малаги. Їм значно більше подобаються відео, де Селезньов старанно навчається іспанської, ніж фото відвідин місцевих ресторанів. "Хлопець відчайдушно намагається увійти у форму і докладає зусиль для вивчення мови. Ми можемо скільки завгодно жартувати, але він показує більше професіоналізму, ніж 95% команди за останні 5 років", – так напередодні прокоментували відео, де Селя працює з вчителькою іспанської. Місцеві фанати справді цінують такі жести.

Героїчний Альбасете – у нижній половині за лімітом зарплат, Малага на захмарному топі

Ще один цікавий момент. Якщо взяти ліміт зарплат, Альбасете не входить навіть у першу половину команд Сегунди. Смішний бюджет навіть для нинішніх грандів українької Прем'єр-ліги. При цьому він збільшився на понад 1 мільйон євро і виріс на 3 сходинки порівняно з останніми двома роками. Спочатку підписання Зозулі, а тепер серйозні переговори щодо його нового контракту можуть оновити ліміт до нового рівня. Наразі він становить 6 мільйонів і 888 тисяч євро. Завдяки продажу Еріче у Ванкувер узимку вдалось збільшити ліміт на 246 тисяч. Головні конкуренти перевершують Альбасете приблизно у 2-4 рази! Відтак перше місце в Сегунді за таких обмежених фінансових можливостей – це просто спортивний подвиг.

"Ліміт вартості команди в Іспанії – це максимальна сума, яку може витрачати кожен клуб протягом сезону. Сюди входять витрати на гравців, головного тренера, його асистента та тренера з фізпідготовки першої команди. Цей ліміт також включає витрати на дочірні підприємства, молодіжку та інші секції. При його підрахунку враховані, крім зарплат, також фіксовані суми і бонуси, соціальні відрахування, колективні виплати, витрати на операції (в тому числі агентська комісія) та інші відрахування за контрактами. Збільшити ліміт клуб можна завдяки трансферам гравців, приросту капіталу, відсоткам з продажу та спонсорським угодам. Водночас не факт, що кожний клуб сягне максимальної зазначеної суми.

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Відзначимо, що продаж іншого українця Василя Кравця у клуб Прімери Леганес допоміг його Луго збільшити свій ліміт на майже півмільйона євро. Хоча команда, в яку нещодавно перейшов Орест Лебеденко, все ще залишається в найнижчій частині – як і в турнірній таблиці, веде боротьбу за виживання. Утім 5,6 млн євро, які може витрачати Луго, це не так вже й більше за можливості того ж Альбасете.

Натомість Малага Селезньова і Бланко Лещука продовжує лідирувати з величезним відривом. За останні 5 місяців її верхня межа суми зарплат не зазнала змін і залишилась на рівні 25,245 млн євро. Хоча клуб проводив трансферні операції та отримав, зокрема, зиск з продажу Браїма Діаса в Реал з Манчестер Сіті (приблизно 100 тисяч євро за виховання гравця). До 20 мільйонів близько підібрались ще лише Депортіво і Лас-Пальмас. Усі ці 3 клуби ще в минулому сезоні грали в елітному дивізіоні. Та якщо Депор хоча б змагається за повернення у Прімеру, то канарійці безнадійно застрягли в середині таблиці.

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