"Рішення піти з медіабізнесу в Україні спричинено лише одним фактором – набуття чинності дискримінаційного закону про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці, адже ми почали розвивати медіабізнес у 2000 році.

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З того часу інвестували 1,5 мільярда доларів. Канали "Україна" та "Україна 24" були лідерами українського бродкастингу. Наша зіркова команда налічувала 4000 співробітників, які створили водночас вільне, професійне й цікаве медіа.

Після початку повномасштабної російської війни проти України й через короткий 6-місячний строк для продажу, який визначений законом, продати цей великий медіабізнес на ринкових умовах є неможливим завданням. Закон не був скасований та набув чинності, що вимагало від мене позбутися медіаактивів. Тому я був вимушений відмовитися від усіх ліцензій на мовлення й передати їх державі, а також зупинити друковані та електронні медіа. Що стосується розвитку медіа в Польщі й інших країнах, то це рішення на сьогодні ще не прийнято", – цитує Ахметова Corriere Della Sera.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов оголосив, що поверне державі усі ліцензії, якими володіють його ЗМІ – до медіаімперії власника Шахтаря входили і канали "Футбол 1/2/3". До слова, також було закрито і клубний телеканал Шахтаря.

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