Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 42 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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17:30. "Мені болить за те, що відбувається в Україні": Траоре прокоментував повернення у Шахтар.

17:07. Мудрик пояснив, чому почав розмовляти українською. Принципова позиція, повага таким людям.

16:16. "П’ять ультрас Райо Вальєкано воювали за так звані "ДНР" та "ЛНР": Зозуля – про цькування з боку іспанських фанатів.

15:55. Зінченко ризикує принести росіянам добрячу суму, якщо перейде в Арсенал. Окупанти вже потирають руки, але є нюанс, пов'язаний із санкціями. Зінченко – в Арсенал: озвучені умови контракту українця з лондонським клубом.

15:15. "Це змонтована режисура": Поворознюк заперечив побиття диверсанта і заявив, що його хочуть вбити.

14:44. Кривбас оголосив про підписання вінгера Динамо. Вернидубу дістався один із найбільших талантів київської молодіжки, який, щоправда, не зумів переконати Луческу під час літніх спарингів за головну команду.

14:14. Зоря на зборах лише виграє і виключно з рахунком 4:1. Відзначилися уже 8 різних футболістів.

13:13. Спонсор збірної України презентував форму для ЦСКА та клубу Кадирова – на черзі Зеніт. Здається, назрівають зміни і в екіпіруванні нашої національної команди.

12:12. "Долетіти може будь-куди, але грати треба": Буряк – про новий сезон УПЛ, конкуренцію та перспективи в єврокубках.

11:11. "Я б присвоїв йому медаль": Зозуля назвав легіонера, який найбільше допомагав українській армії.

10:10. "Грали ми у страшну спеку, а бомбили нас, як правило, вночі чи вранці": Гецко закликає УПЛ перейняти досвід Ізраїлю. Екс-нападник збірної України грав у цій країні під час війни.

09:09. Маліновський забив у 3 матчі поспіль. Аталанта "накидала" супернику 12 голів.

08:08. Кравець забив казковий гол зі штрафного в Іспанії, довершивши перемогу Леганеса. Такий собі день Львова з голами екс-гравців Карпат і Руха вийшов у Європі.

16 липня

23:32. Олександр Зінченко може перейти в Арсенал на початку наступного тижня. Саме тоді "каноніри" налаштовані завершити транфер гравця збірної України.

23:00. Львівські Карпати підписали першого літнього новачка. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає.

22:35. І ще одна гаряча заява Романа Зозулі. "У кого є російський паспорт – він не має права перетинати кордон своєї вонючої країни", – емоційно заявив форвард-патріот, який неабияк допомагає захисникам України.

22:00. Є й такі "українці"-унікуми, яким байдуже на війну і знищення нашого народу. Дмитро Іванісеня свого часу пограв у збірній України, а зараз отримує криваві гроші в Росії. Хавбек зіграв у першому турі нового сезону і цинічно посміхається, вдаючи вигляд, що все гаразд.

21:24. Роман Зозуля нагадав зворушливий момент для всіх українців. Щирі слова від нашого форварда.

20:45. Колишній і чинний динамівець продовжують провалюватися у Польщі після вильоту з ЛЧ. Лех сенсаційно програв у першому турі нового чемпіонату.

20:18. Динамо – Фенербахче: київська команда прибула до Польщі на поєдинок Ліги чемпіонів. Гра в Лодзі відбудеться вже 20 липня.

20:00. "Українські бельгійці" пофеєрили в товариських матчах. Мар'ян Швед забив гол ударом з кутового в поєдинку Мехелена проти Вольфсбурга, а нападник Льовена Микола Кухаревич вразив ворота Лестера – відео влучних пострілів.