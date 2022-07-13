Shakhtar TV більше не тішитиме вболівальників своїм контентом. Причина – рішення Ріната Ахметова повернути державі всі ліцензії своїх ЗМІ.

Через набрання чинності Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" і несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками дії цього Закону ФК Шахтар звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV.

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Ліцензію на ефірну частоту буде повернено державі. Відповідна заява про закриття телеканалу розміщена на офіційному сайті "гірників".

Нагадаємо, Рінат Ахметов 11 липня заявив, що вирішив піти з медіабізнесу. Всі телеканали, інтернет-ЗМІ та друковані видання, якими володів президент Шахтаря, вже припинили роботу. Серед них – ТК "Футбол", які володіли правами на трансляцію матчів УПЛ та національної збірної України.

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