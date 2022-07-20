"Решение уйти из медиа-бизнеса в Украине вызвано лишь одним фактором – вступление в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце, ведь мы начали развивать медиа-бизнес в 2000 году.

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С этого времени инвестировали 1,5 миллиарда долларов. Каналы "Украина" и "Украина 24" являлись лидерами украинского бродкастинга. Наша звездная команда насчитывала 4000 сотрудников, создавших одновременно свободное, профессиональное и интересное медиа.

После начала полномасштабной российской войны против Украины и через короткий 6-месячный срок для продажи, определенный законом, продать этот крупный медиа-бизнес на рыночных условиях является невозможной задачей. Закон не был отменен и вступил в силу, что требовало от меня избавиться от медиаактивов. Поэтому я вынужден был отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить печатные и электронные медиа. Что касается развития медиа в Польше и других странах, то это решение на сегодняшний день еще не принято", – цитирует Ахметова Corriere Della Sera.

Напомним, 11 июля Ринат Ахметов объявил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ – в медиаимперию владельца Шахтера входили и каналы "Футбол 1/2/3". К слову, также был закрыт и клубный телеканал Шахтера.

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