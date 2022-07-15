"Справи нормально, якби не останні новини стосовно телеканалів Футбол. Насправді зараз розуміння якогось великого немає, що далі буде. Тому, всі живемо в очікуваннях. Станом на сьогодні ніхто нічого не розуміє, нічого не знає. Всіх ця новина застала як серпом по яйцях чи як холодний душ.

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Так само, як і керівників Медіа Група України. Вони також до цього дня нічого не розуміли, планували стратегію з Олександром Денисовим. Він розповідав мені своє бачення, як новий сезон починається, як це все, і тут... Минає 2 дні й така неприємна новина", – сказав Бурбас у коментарі Брутальний футбол.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов оголосив, що поверне державі усі ліцензії, якими володіють його ЗМІ – до медіаімперії власника Шахтаря входять і канали Футбол 1/2/3. До слова, напередодні було закрито клубний телеканал Шахтаря.

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