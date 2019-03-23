Агробізнес – Суми: гості не приїдуть на матч Першої ліги

Матч 19 туру Першої ліги між Агробізнесом та Сумами не відбудеться.

"На сьогоднішній день, через бездіяльність вже колишнього президента Ващенка Сергія Івановича, в ФК Суми склалась ситуація, що унеможливлює проведення матчу.

Агробізнес – Суми: матч може не відбутись через проблеми гостей з документами, – ЗМІ

Ще напередодні тренерський склад і гравці готувались до виїзду, проте, як стало відомо, ПФЛ не затвердив заявку нашої команди. За останні два тижні новим колективом ФК Суми була проведена масштабна робота з комплектування команди, проте, її участь в сьогоднішньому матчі неможлива через вищенаведені причини.

Гравці та тренерський штаб продовжують роботу щодо вирішення всіх організаційних питань та підготовку до наступного домашнього матчу проти луцької Волині", – йдеться у заяві на офіційному сайті Сум.

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Нагадаємо, під час зимової перерви Суми були близькими до того, аби втратити професіональний статус, але на початку березня президент ПФЛ Сергій Макаров заявив, що Суми не будуть зніматись з Першої ліги.