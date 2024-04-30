"Запрошували грати за збірну Молдови? Це означає, що моя кар’єра рухається у правильному напрямку. Така увага мотивувала мене ще більше працювати. Приємно, що запрошували грати за країну, де народився. Інтерес з боку Шерифа – дійсно було чи це вигадка ЗМІ? Жодних розмов зі мною не було. Зараз мої думки зосереджені лише на грі за Карпати. Зроблю все, щоб допомогти команді досягнути бажаного результату.

"Там можуть купляти футболістів і за мільйон": Циганик назвав український клуб, який планує "запалити" на ринку

Раніше отримав виклик до юнацьких та молодіжних збірних України, а тепер мета – виклик до національної? Вважаю, що грати за національну збірну – це мрія будь-якого футболіста. Я багато працюю над собою, прогресую, але рішення ухвалює тренерський штаб головної команди країни. Мрії здійснюються, тому треба працювати, працювати та ще раз працювати", – поділився Кожухар в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Андрій провів за Карпати 24 матчі в цьому сезоні, в яких пропустив 14 м'ячів та втримав 15 поєдинків на замку.

Карпати офіційно повернулись в УПЛ – гол легіонера гарантував омріяну путівку підопічним Маркевича